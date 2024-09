Milliók mozdulnak meg a magyar diáksport napján

Mostanra már teljes mértékben helytálló a kifejezés, miszerint komoly hagyományai vannak a magyar diáksport napjának, amelyet immáron húsz esztendeje minden szeptember utolsó pénteki napján ünnepel a hazai szövetség. 2015 óta ráadásul az egész kontinens osztozik ezen az ünnepen, miután a rendezvény tíz éve európai diáksport nappá bővült – írja a Ripost.

Szeptember utolsó pénteki napja idén is a diáksport körül forog majd Fotó: Magyar Diáksport Szövetség

Milliókat vonz a diáksport Európa-szerte

A magyar diáksport napjának létjogosultságát mi sem támasztja alá jobban, mint az, hogy tavaly több mint 1500 oktatási intézmény 300 ezer tanulója sportolt a jeles nap keretében, nemzetközi viszonylatban pedig 41 országból több, mint 2 és fél millió nebuló húzott sportfelszerelést a diáksportszövetség hívó szavára. Idén is hasonló érdeklődés várható, miután a szövetség tájékoztatása szerint a regisztráció eddigi szakaszában már több mint ezer hazai iskola jelentkezett be az eseményre. A magyar diáksport napján az iskolák maguk állíthatják össze, hogy milyen programokkal és versenyszámokkal készülnek tanulóik számára, az egyetlen ajánlott és visszatérő programelem az adott évnek megfelelő méter, vagyis idén 2024 méter lefutása.

A Magyar Diáksport Napjának központi témája idén a „mozgás általi tanulás” lesz, amivel arra kívánja felhívni a figyelmet a Magyar Diáksport Szövetség, hogy lehetőség szerint ne csak a testnevelésórákon vagy a délutáni sportfoglalkozások alkalmával, hanem az egyéb tanórákon, akár rövid fejfrissítők formájában is mozogjanak a gyerekek.

Pontosan ez történik majd idén szeptember 27-én, pénteken 10 órakor, amikor is a szervezők egy közös belemelegítő táncra hívják a programra regisztráló intézmények diákjait. Az MDSZ Facebook-oldalán élő közvetítés is látható lesz majd minderről a Dunakeszi Diáknegyedből, ahol Marics Peti és Radics Gigi „Szép mosolyú lány” című dalára hangolhatnak majd a sportolni vágyó tanulók. A bemelegítéshez csatlakozó iskolák is feltöltik majd a saját felvételeiket az élő Facebook-videó alá, az így kapott felvételekből pedig a Magyar Diáksport Szövetség munkatársai vágnak össze egy olyan klipet, amelyen egy ország ünnepli majd mozgással a magyar diáksport napját.