„Az életem nagy része elégett” – Egy emberként oltották a tüzet a helyiek Gyálon

„Az anyagi segítség mellett a takarmány lenne az egyik legnagyobb segítség. Egy jó fóliás is jó lenne, aki a lószállító fóliáját megcsinálja, valamint használható faanyagra is szükségünk lenne a karámok megépítéséhez” – hangsúlyozta Gabriella, aki a tűzeset ellenére nem zárta be a lovardát, hanem továbbra is küzd álmáért.