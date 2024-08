Ilyen gyönyörű lesz a megújuló Citadella - GALÉRIA

A Nemzeti Hauszmann Program keretében már gőzerővel zajlanak a restaurálási és felújítási munkálatok a Citadellán, ahol egyre jobban kirajzolódik, hogyan születik majd újjá a világörökségi helyszín, amely egyben Budapest egyik legjellegzetesebb látványossága is. A Várkapitányság a Facebookon adott részletes helyzetjelentést arról, hogy jelenleg mely szakaszában jár a munka, illetve közöltek egy dátumot is, amikorra visszakapják majd a magyar főváros fölé magasodó helyszínt a hazai és a külföldi látogatók.

A Várkapitányság fotómontázsán látványosan megjelenik a különbség a Szabadság-szobor múltbeli, szovjet katonát ábrázoló megjelenése és a jövőbeli tervek között. Fotó: Várkapitányság

A hosszú évek óta elzárt és mára leromlott állapotú Citadella megújításával sok évtizedes adósságot törleszt a Várkapitányság. Ennek részeként mostanra felszámolták a világörökségi helyszínhez méltatlan állapotokat, felmérték a terület állapotát és elvégezték a régészeti feltárását. Több ütemben, de már dolgoznak az erőd külső és belső falainak helyreállításán, valamint a belső udvar rendbetételén is. Mire az utolsó csavar is a helyére kerül, másfélszer nagyobb zöldfelület várja majd a kirándulókat, mint a rekonstrukció előtt. Mindezen túl pedig az erőd falain belül is lesz majd egy új park, ahová a Szabadság-szobor mögötti lépcsősoron lehet majd eljutni.

A beruházás részeként megújul az ágyútorony is, ahol ezután a magyarság szabadságküzdelmeit bemutató kiállítást kap majd helyet A Szabadság Bástyája címmel. Ennek megvalósításán egy történészekből és múzeumpedagógusokból álló szakértői csapat dolgozik, forgatókönyvíró bevonásával.

A Citadellával együtt újul meg a szoborcsoport is: jelenleg a talapzaton feltárt kőhibák és az időjárás okozta erózió javítása, valamint a kőelemek cseréje és restaurálása zajlik. A restaurátorok átvizsgálják a szobrokban található több ezer rögzítőcsavart és kijavítják az esetleges repedések okozta hibákat is. A leglátványosabb, egyben szimbolikus változtatás eredménye az lesz, hogy a sztálinista Borisz Jofan által tervezett talapzatról el fog tűnni a szovjet katona szobra. A helyére egy kereszt kerül, ami az 1100 éves magyar államiság, a nyugati kereszténység és az európai kultúrkör legfontosabb szimbóluma.