Zokogásban tört ki az időutazó: borzalmas jövő vár ránk

Nem először számolunk be önjelölt időutazók rejtélyes és sokszor túlzó, hátborzongató jóslatáról. Eno Alaric TikTokker neve sem lehet már ismeretlen olvasóink számára, aki most újabb figyelmeztetést közölt egy videójában. A 2671-ből visszatért időutazó állítása szerint, ugyanis idén szeptemberben négy világot megváltoztató esemény is be fog következni.

Szeptember 15-én le fog csapni a történelem eddigi legnagyobb hurrikánja, ami el fogja pusztítani az Egyesült Államok keleti partját. Öt nappal később, azaz szeptember 20-án új állatfajokat fognak felfedezni Ausztrália egy eldugott részén. Az időutazó többek között férgekről beszélt, de óriás gorillákról, meg gigantikus kengurukat is emlegetett. Újabb négy nap elteltével pedig, vagyis szeptember 24-én New Yorkban egy másik univerzumba vezető portál fog megnyílni. Eno Alaric azt mondta, hogy sokan, akik átmennek majd azon a kapun, szupererővel térnek vissza. Hat nappal később, szeptember 30-án fog a legdurvább dolog bekövetkezni: leolvad egy atomerőmű, aminek következtében elterjed egy új betegség, amely furcsa módon csak a 16-30 év közötti korosztályt fertőzi. A kór lilává változtatja majd az ember vérét.

