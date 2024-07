Szijjártó Péter megtette a bejelentést, fontos dologra hívta fel a figyelmet

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tájékoztatására hivatkozva, hogy összesen 13 831 jegyet adtak el magyar szurkolóknak, akik leginkább a vízilabda- és kézilabda-mérkőzések, valamint a kajak-kenu-versenyek iránt érdeklődtek.

Hogyha egyszerre egy helyszínen ennyi magyar sportoló, nem is beszélve a kísérőikről, s ennyi magyar szurkoló tartózkodik, akkor az természetesen nekünk, a külügyminisztériumnak is külön feladatot ad. Annak érdekében, hogy mind a sportolóink, mind a kísérőik, mind pedig a szurkolók számára az olimpia a sport és ne más miatt legyen emlékezetes, igyekszünk segítséget nyújtani

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter Fotó: Facebook

Közölte, hogy kilenc magyar konzul teljesít majd szolgálatot az olimpia alatt Franciaországban, heten a párizsi, ketten pedig a lyoni helyszíneken segítenek a kiérkező magyaroknak, legyen szó akár a sportolókról, akár a kísérőikről, akár a szurkolókról.

Ha esetleg valaki bajba kerül, vagy csak tájékozódni akar előre, akkor a konzuli szolgálat honlapján lévő elérhetőségeket mindenképpen vegye figyelembe

– húzta alá.

„Ott van egy olyan menüpont is, hogy »Bajban külföldön«, ne adja Isten, hogy előálljon ilyen helyzet, de ha mégis, akkor minden szükséges információt ott megtalál. Ráadásul van egy applikációnk, a Konzinfo Utazom, érdemes ezt letölteni, hiszen hogyha valami ügyes-bajos dolog áll elő, akkor így könnyebben tudnak segítséget hívni vagy információt találni” – tette hozzá.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a diplomatákat a +36 30 084 16 05-ös, 24 órában hívható ügyeleti telefonszámon lehet elérni.

„Azt kérem minden Franciaországba utazótól, hogy ezt a telefonszámot mentse el a telefonjába, és ha valamifajta ügyes-bajos dolga van, vagy ne adja Isten valamilyen komolyabb ügyben segítségre szorul, akkor természetesen ezt a telefonszámot hívhatja, s akkor kollégáim a szükséges segítséget biztosítani fogják” – mondta.

Arra is kitért, hogy a magyarok már az ötkarikás játékok pénteki megnyitója előtt, csütörtökön is izgulhatnak, ugyanis a női kézilabda-válogatott már most megkezdi a szereplését, ráadásul nem is egy könnyű mérkőzéssel.