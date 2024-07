Európa főboszorkánya megjósolta: ennyi aranyat hozunk haza a párizsi olimpiáról – videó

A napokban szinte az egész világ együtt lélegzik, ugyanis megkezdődött a párizsi olimpia, ahol eldől, melyik sportágban melyik nemzet bizonyul a legjobbnak. Miközben idehaza mindenki a magyar sportolóknak szurkol, Szegedi Erika, Európa főboszorkánya már előre látja, hány aranyéremre számíthatunk. Ha te is kíváncsi vagy rá, mit jósol a párizsi olimpiáról Európa főboszorkánya, görgess tovább!

Szegedi Erika megjósolta, hogy hány arannyal tér haza a magyar csapat Párizsból – Fotó: Máté Krisztián

10-11 aranyéremnek kellene születnie, de ebből csak 8 lesz a miénk. De az már a miénk lesz! És én erre is büszke vagyok

– idézi fel jóslata részleteit Szegedi Erika, aki maga is szurkol a magyar sportolóknak.

Én tiszta szívemből szurkolok a sportolóinknak. Minden egyes nap meggyújtok értük egy arany gyertyát!

– zárta beszámolóját a főboszorkány, aki ezzel a mágikus kívánsággyertyával igyekszik segíteni a sportolóink teljesítményét. A magyarok egyébként idén is a sikersportjainkban, a kajak-kenuban, úszásban és vívásban érhetnek el kimagasló eredményt, de az ökölvívóinknak, tornászainknak, kéziseinknek és a vízilabdásainknak is szurkol az ország, és minden sportolónknak, akik Párizsban küzdenek a napokban. Érdekesség, hogy nem csak Szegedi Erika jósol szép eredményt, hanem a nemzetközi elemzőgárda is. Szerintük 7 arany, 6 ezüst és 10 bronzéremmel akár a 11. helyre is befuthat az éremtáblázatra a magyar csapat. Egy biztos: az első érmet Muhari Eszter huszonegy éves párbajtőröző megszerezte, egy fényesen csillogó bronzérmet hozott haza Magyarországnak a 2024-es párizsi olimpiáról.

Most már csak annyi a dolgunk, hogy hátradőljünk és élvezzük az olimpiai játékokat abban bízva, hogy sem az elemzők, sem Szegedi Erika nem tévednek abban, hogy egy igen sikeres olimpiát zárhatunk idén.