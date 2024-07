Reneszánszukat élik a kempingek, még a csúcsgazdagok is így nyaralnak – Galéria

Nincs is jobb annál, mint kiszabadulni a természetbe, miközben idegen tájakat, kultúrákat fedez fel az ember. Sokan a kényelmes szállodákat, apartmanokat választják nyaraláskor, ám az elmúlt években újra divatba jött a kempingezés, sőt annak a luxus változata, az úgynevezett glamping.

A glamping, a kemping luxusát kínálja Fotó: Pexels/Cottonbro Studio/Képünk illusztráció

A szocializmusban tömegesen kempingeztek a magyar és kelet-közép-európai családok. A többségnek nem volt pénze szállodákra, ám egy sátor, vagy egy kisebb lakókocsi elérhető volt és ezeket kötöttük a Lada, vagy éppen a Skoda, netán a Dacia után,majd elindultunk Cseszkóba, Jugóba, illetve az NDK-ba.

Kiszabadulni a természetbe. A kempingezésnek mindig megvolt a varázsa Fotó: Fortepan /Jankó András

A kempingek leginkább tavak, folyók, tengerek partján találhatóak, ahol élményeket szereztünk, kalandokba keveredtünk, életre szóló barátságokat kötöttünk. Még, ha sokszor elég mostoha körülmények között is voltunk és lavórból kellett mosakodnunk, a bográcsban mindig finom ételt fogyaszthattunk. Ma már egy kemping nemcsak sokkal kulturáltabb, mint 30 éve, de számos szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget is kínál. Talán ennek is köszönhető, hogy az elmúlt években egyre többen választják újra a nyaralási ezen formát. Vélhetően ez a hullám indította el a glampingek létrehozását is, hogy a szuper gazdagok is átélhessék a kemping varázsát, persze a maguk módján. A glamping kifejezés két angol szó, a glamour és a camping szavak összeolvadásából keletkezett, jelentése luxuskemping. Itt szó lehet egy minden luxussal telepakolt faházról az erdő közepén, egy ugyanilyen sátorról az óceán partján és minden hasonló.

Galériánkban megnézheted a kempingek fejlődését az NDK-ban lévő tópartitól a svájci erdőben lévő glampingekig!