Halott férje miséjén esett össze az özvegy – Ez az állat okozott félelmetes pillanatokat Dunakeszin

Nem mindennapi esemény történt a napokban Dunakeszin. Egy nőt nyakon csípett egy méh, ami allergiás reakciót okozott nála és elájult. Szerencsére nem történt tragédia, ugyanis az emberek azonnal a segítségére rohantak. A nő fia a közösségi média oldalon hálálkodott és kereste fel édesanyja segítőit, hogy köszönetet mondjon mindazért, amit érte tettek.

Egy méhcsípés miatt ájult el a nő a templomban (Fotó: Pexels)

Kedves édesanyám a múlt hétvégén elment a tempolmba, ahol szeretett édesapámért mondtak szentmisét. A templomba menet a nyakát megcsípte egy méhecske. Sajnos allergiás a méhcsípésre, ennek ellenére ott volt a misén. A templomban ájult el.

– kezdte el mesélni édesanyja történetet a fia, az egyik Dunakeszi Facebook-csoportban.

A templomban minden figyelem az asszonyra terelődött. Szerencsére egy, a nő közelében lévő férfi esés közben elkapta az özvegyet, így nem verte be a fejét, illetve a méh fullánkját is kivették a nyakából. Egy fiatalember pedig azonnal a nő fiáért ment, hogy a mentőkkel be tudja kísérni az édesanyját a váci sürgősségire.

„Köszönöm annak a motoros mentősnek, aki nagyon kedves volt végig. Ébren tartotta anyumat. Nem hagyta elaludni.” – írta.

A férfi szerette volna meghálálni a motoros mentősnek a tettét, ezért a csoportban kért segítséget, hogy megtalálja őt. Nem is kellett erre sokat várnia, ugyanis a férfi nem sokkal később kommentben jelezte, hogy látta a posztot.

Nagyon jó érzés, hogy segíteni tudtam az Édesanyjának

– válaszolta kommentben a hős motoros a posztolónak.

A hálálkodó férfi, aki szintén motoros, hozzászólásban köszönte meg mindazt, amit az édesanyjáért tett és közölte, szeretné meghálálni a segítséget.

„Köszönet a kedvességedért és az idődért, amit ránk szántál. Ez az egész történet csupa jószándékú emberekről szól, amiben te is főszerepet kaptál. Látom, te is motoros vagy, ugyanúgy, mint én. Nem hiába van a mondás: a motorosok jó emberek. Ez egy gyors láncreakció volt, aminek te is egy láncszeme voltál. Ha valahol megszakad, biztos nem így végződött volna a történet. Kérlek, írd meg, hogy tudom meg hálálni! Teletankolhatom a motorodat? Vagy az autódat? Esetleg egy mekis kajálás? Kívánj bármit!" – írta.