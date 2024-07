"Egy politikus ilyet nem tehet!" - A fesztiválozó fiatalok is elítélik Magyar Péter botrányos viselkedését

A fesztiválozó tinédzserek szerint az a fajta viselkedés, amit nemrégiben Magyar Péter megengedett magának, az botrányos. Szinte kivétel nélkül minden általunk megkérdezett fiatal elmondta, hogy ezért a magatartásért a civil embereket is megvetik, egy politikustól pedig ez pláne teljes mértékben elfogadhatatlan – írja a Ripost.

A Balaton Sound idén is jól sikerült (nem a képen szereplők a nyilatkozóink) / Fotó: Ripost

Többen is kritizálták azért, hogy képviselőként úgymond „szembeköpi” magát, nem aszerint az értékrend szerint viselkedik, mint amit a magáénak vall, magyarán: bort iszik, vizet prédikál. Virág azt mondta: nem elfogadható ez a viselkedés, főleg mivel családapa és az értékrendje alapján ezt nem engedhetné meg magának.

A fesztiválon összefutottunk Johnnyval, az amerikai–magyar politikai influencerrel, aki lapunknak elmondta, hogy ott volt azon a bizonyos estén az Ötkertben. Elmondása szerint rengeteg fiatal, sokszor kiskorúak is megfordulnak a klub rendezvényein, így feltehetőleg Magyar Péter akár kiskorúaknak is tehetett – a tanúk elmondása szerint – szexuális ajánlatokat. Ő is úgy véli, rendkívül kellemetlen, botrányos és megvetendő, hogy egy politikus így viselkedik. Hozzátette:

Magyar Péternek a karrierje ebből áll, több ilyen dolgot is csinált, ami nem oké: az ATV-ből is elsétált az interjúból, egy normális politikus ilyet nem csinál.

Johnny szerint politikus ilyet nem tehet / Fotó: Ripost

De Dzsenifer sem kímélte az EP képviselőt: szerinte sem elfogadható, hogy egy politikus így viselkedjen, majd hozzátette: "Magyar Péter azt hiszi, hogy van valami az agyában, de úgy látszik, hogy nincs."

Dzsenifer keményen beszólt a politikusnak / Fotó: Ripost

Arról, hogy ők mit tettek volna, ha a politikus nekik vagy párjuknak tett volna ilyen botrányos ajánlatokat, Fanni és Réka azt mondta, hogy nagyon kellemetlenül érezték volna magukat, szerintük egy ennyire fontos szerepet betöltő ember ezt nem engedheti meg magának, majd hozzátették, hogy valószínűleg elküldték volna őt a fenébe.

Fanni és Réka szerint is tűrhetetlen a politikus viselkedése / Fotó: Ripost

Míg az általunk megkérdezett lányok többsége finoman jelezte volna a tolakodónak, hogy nem vevők a „kihagyhatatlan” ajánlatra, addig Géza nem finomkodott:

Én odamentem volna hozzá, megölelgettem volna, megfogtam volna a fenekét, hogy éreztessem vele, milyen az, amikor valaki rányomul.

Nézd meg videón, mit mondanak a fiatalok: