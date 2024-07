Dübörög a Wokebusters: Nagy Feró és Bayer Zsolt is csatlakozott

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója kedden útjára indította a Wokebusters-t, amely a jobboldal gyorsreagálású hadteste és politikai akcióközössége a nemzetközi térben. A kezdeményezés nagykövete a New York Young Republican Club elnöke, a Központ régi barátja, Gavin Wax lesz.

„A szabadság, a rend és a biztonság nevében megfogadjuk, hogy lecsapoljuk a mocsarat és visszavesszük a Nyugatot” – idézte Szánthó az idei CPAC Hungary-n a felszólalók által aláírt nyilatkozatot, majd így folytatta: „az Alapjogokért Központ elindította a Wokebusters-t, a jobboldal gyorsreagálású hadtestét”, amely „egy nemzetközi kommunikációs riadólánc, valamint óceánokon átívelő online és offline politikai akcióközösség” – mondta a Központ legújabb projektjéről.

A főigazgató kiemelte, hogy globális dimenzióba kell emelni az antiglobalizmust, és a Wokebusters, a connectivity új eleme ezt szolgálja. „A connectivity, az összekapcsoltság nem csak a geopolitikában része a magyar nagystratégiának – a világ jobboldali erőit is stratégiai célok mentén kell összeszervezni és ebben a magyar jobboldal kulcsszerepet játszik” – fogalmazott. Az akciócsoporthoz társulni is lehet, hiszen „a Wokebusters további csatlakozókat bevonva élő információs csomópont és új akciók hírvivője is egyben. Ebben lesz segítségünkre Gavin Wax, akit arra kértem, legyen a kezdeményezés nagykövete” – jelentette ki Szánthó.

Gavin Wax szerint a nemzetközi térben gyengébbé válnak azok az oldalak, ideológiák akár az Egyesült Államokban, akár a világ más tájain, „amelyek kizárólag a saját országukra összpontosítanak, és nem keresnek külföldön barátokat, nem keresnek külföldön közös szövetségeseket, partnereket.” Beszédében aláhúzta, hogy Magyarország és hazája is hasonló problémákkal szembesül: „van egy közös ellenségünk, a baloldal. Ellenük a most induló Wokebusters és más konzervatív mozgalmak összefogása az egyetlen út a választási siker és a tartós béke eléréséhez, különösen Európában, ahol Orbán Viktor miniszterelnök remek munkát végez a béketárgyalások és a békemozgalom élén” – tette hozzá.