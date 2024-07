Amerikai pénzért támadták a kínai vakcinát ezek a magyar portálok

A 444 mögött álló Magyar Jeti Zrt.-nek 49 500 dollár támogatást (18 millió forint) folyósított a Soros Györgyhöz köthető Open Society Institute, valamint a kiadó a szintén tengerentúli Google Digital News Initiative Innovation Fund pályázata keretében millió 32,2 millió forintban részesült. Ehhez hasonlóan a Telex kiadója, a Van Másik Zrt. (korábban Van Másik Kft.) az amerikai külügyminisztérium által finanszírozott DRL-től (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor) 740 000 dollár (270 millió forint) támogatást kapott, valamint további amerikai eredetű pénzügyi forrásokból is gazdálkodott (Google Partner Project: 1 144 000 forint; Internationales Presse Institut: 8 033 000 forint).

A Pentagon állt a kínai oltóanyagok nemzetközi lejáratása mögött

A Reuters oknyomozó anyagából kiderül, hogy

a Pentagon – a 2020-ban indított, majd 2021 közepén leállított titkos kampány keretében – hamis X (korábbi nevén Twitter)-fiókok felhasználásával és a közösségi médiában terjesztett álhírekkel igyekezett negatív színben feltüntetni a Kínából származó maszkok, tesztcsomagok és a Sinovac vakcina hatékonyságát.

Az akció hátterében az állt, hogy miközben az Egyesült Államok még a saját állampolgárai beoltására koncentrált,