Orbán Viktor: a békét szavazattal kell megerősíteni vasárnap

Logikus végkifejlete lesz a mostani helyzetnek, hogy nyugati csapatok érkeznek Ukrajnába. Én figyelem a magyar baloldaliakat, akik itt őrlődnek a háború meg a béke álláspontja között, mert a magyar emberek, még a baloldaliak is békét akarnak, azok, akik meg a baloldalt fizetik, Sorostól Brüsszelen át Washingtonig, azok meg háborút. A magyar baloldaliak úgy akarják feloldani ezt a konfliktust, mint a migrációnál. «Nem is igaz, eltúlozzák, nem is olyan veszélyes.»