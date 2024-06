Hallgat a dollárbaloldal – 2 millió fölött: soha nem kapott még ennyi szavazatot EP-választáson a Fidesz

Elképesztő: több rekord is született a vasárnap tartott európai parlamenti választáson. Az egyik legérdekesebb ezek közül, hogy soha egyetlen párt sem kapott 2 milliónál több szavazatot. Eddig! A Fidesz–KDNP idén ugyanis átlépte ezt az álomhatárt.

Orbán Viktorék több rekordot is felállítottak a hétvégi szavazáson Fotó: AFP/AFP

Ez a győzelem simán kétharmados többséget ért volna, ha most országgyűlési választásokat tartanak: újabb fontos rekord dőlt meg a vasárnap tartott európai parlamenti választáson. Már az is nagy meglepetést jelentett, hogy a magyar emberek rekordszámban vonultak az urnákhoz. De megdőlt az egy pártra leadott legtöbb szavazat rekordja is. Ezt a rekordot eddig is a Fidesz–KDNP tartotta, öt évvel ezelőtt a kormánypártokra 1 millió 824 ezren adták le a voksukat, ami 13 uniós mandátumot jelentett akkor.

A békét Magyarországon egyedüliként képviselő kormánypártok múlt vasárnap kettőmilliónál is több szavazatot kaptak, ami abszolút rekordnak számít.

Európai Parlamenti választások: Szavazatok száma: Megnyert EP-mandátumok száma: 2004: 1 457 750 12 2009: 1 632 309 14 2014: 1 193 991 12 2019: 1 824 220 13 2024: 2 015 792* 11

* Cikkünk megjelenésekor a Nemzeti Választási Iroda honlapján a feldolgozottság 99,97 százalékon állt.

Orbán Viktor: Mindkét választást megnyertük

A miniszterelnök a választási eredményeket értékelő beszédét a Fidesz–KDNP eredményváróján, a fővárosi Bálnában mondta el:

Szeretnék köszönetet mondani az összes választópolgárnak, aki részt vett az európai parlamenti és az önkormányzati választásokon

– fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök az 57 százalékos részvételi arányt úgy értékelte: „A demokrácia jól van.”

Vasárnap két választást tartottak, és mind a kettőt megnyertük. Háborús helyzetben és nehéz csatában arattunk fontos győzelmeket. Van Budapesttel együtt húsz vármegyei közgyűlés Magyarországon. Mindegyiket megnyertük

– rögzítette. Jelezte, hogy a kormánypártok elvesztettek három, de nyertek négy megyei jogú várost.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy az európai parlamenti választások eredményével a magyarok megüzenték: békét akarnak. Leszögezte: megerősítést kapott a békepárti kormányzati politika. Kiemelte, hogy ezzel a felhatalmazással a kormány kettőzött erővel küzd, hogy távol tartsa hazánkat a háborútól.

Migráció, stop;

Gender, stop;

Háború, stop;

Soros, stop;

Brüsszel, stop

– foglalta össze távirati stílusban a választás tanulságait a Ripost beszámolója szerint.