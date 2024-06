Egy időre leáll az MVM - csak így lehet majd diktálni, áramhoz jutni feltöltősként

Megszűnik az MVM Next EnergiApp is

Az átállást követően az MVM minden lakossági ügyfele ugyanazon az online ügyfélszolgálaton és applikációban intézheti majd gáz- és áramügyeit, ideértve azokat is, akik 2021 szeptembere előtt az ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfelei voltak. Hamarosan az MVM Next minden lakossági ügyfele az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat online ügyfélszolgálati oldalon, illetve az MVM Next elnevezésű applikációban intézheti gáz- és áramügyeit- írja közleményében a szolgáltató. Így még egyszerűbb és gördülékenyebb az online ügyintézés. A változással összefüggésben a korábbi ELMŰ-ÉMÁSZ-ügyfeleket kiszolgáló, kizárólag áramügyintézésre alkalmas online felület és az MVM Next EnergiApp hamarosan megszűnik.