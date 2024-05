Sokan köszönhetik az életüket ennek a svájci írónak, Magyarországon is!

Ma van a Vöröskereszt napja

1828. május 8-án született Henri Dunant Nobel-békedíjas svájci író, üzletember, aki 1859-ben saját szemével látta a solferinói ütközet sebesültjeinek szenvedéseit. Ennek az élménynek a következtében 1860-ban kezdte el létrehozni a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetét. A Vöröskereszt alapításának az 1863-as évet tartják, az ún. Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést. Magyarország 1881-ben csatlakozott a vöröskeresztes mozgalomhoz. Jean Henri Dunant egyébként 1828-ban ezen a napon született-olvasható a Wikipédián.

A Vöröskerszt sokaknak segít Magyarországon is.

És ha már Vöröskereszt: itt tart ma véradást a szervezet

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.),

11:00-18:00 óra között a Magyar Vöröskereszt Székházában (1051. Budapest, Arany J. u. 31.),

12:00-17:30 között a Sugár Üzletközpont II. emelet én (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.),

és 11:00-17:00 óra között a Budapesti Gazdasági Egyetemen (1149. Budapest, Buzogány utca 10–12.) várják a véradókat.

Május 8. a győzelem napja is

Az európai hadszíntéren 79 évvel ezelőtt ezen a napon ért véget a II. világháború, méghozzá a következőképp: 1945. május 7-én Jodl tábornok Reimsben aláírta az általános megadásról szóló okmányt, május 8-án Keitel tábornok megismételte az aláírást a szovjet főhadiszálláson. Május 9-én nulla óra egy perckor Európában véget ért a második világháború, ennek emlékére ez a nap a Győzelem napja. A II. világháború Ázsiában csak szeptember 2-án ért véget-olvasható a Wikipédián.

Budapestre jön a Kínai elnök

Május 8–10. között Budapestre jön a kínai elnök. Hszi Csin-ping látogatását Gulyás Gergely jelentette be a legutóbbi kormányinfón. A programról egyenlőre keveset tudni, mivel még zajlanak az egyeztetések, de az biztos, hogy az elnök látogatása miatt több helyen lesznek időszakos lezárások a fővárosban. Így ezeken a napokon indulás előtt nem árt alaposabban megtervezni az útvonalat a fővárosban.

Ma van a magyar kézműves fagylalt napja

Május 8-a a magyar fagylalt napja, mivel ez a dátum hasonlít a legjobban a fagylaltra: az V. hónap "V"-je a tölcsérre, a 8-as pedig két egymásra rakott gombócra emlékeztet. Ilyenkor a résztvevők féláron adják a saját kézműves fagylaltjaikat. Sokan jótékony célokra is juttatnak az e napon szerzett plusz bevételekből, illetve sokan szállítanak kórházak, gyermek intézmények számára fagyit.

Ma van a kézműves fagylalt napja is. Fotó: KISS ANNAMARIE / -

98 éves lett a természetfilmek királya

David Attenborough, természettudós, dokumentumfilm-rendező 98 évvel ezelőtt ezen a napon, vagyis május 8-án látta meg a napvilágot Londonban. Attenborough a Cambridge-i Egyetemen végzett, illetve a London School of Economics-on. 1957 óta készít természetfilmeket és sorozatokat a brit BBC televíziócsatorna számára, amelyek közül is a legismertebb a kilenctagú Élet-sorozat, mely átfogó képet mutat be a földi élővilágról. Emellett a BBC programigazgatója volt az 1960-as és 1970-es években.

Marad a felhős időjárás

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint szerdán az erősen felhős, vagy borult égből több helyen alakulhat ki eső, zápor, zivatar. Az északi szél erős lesz. Tovább csökken a hőmérséklet: délután már csak 15-20 fok valószínű.

Újabb állomásához ért az éves lomtalanítás

2024. május 8–16. között a X. kerületben is elkezdődik a lomtalanítás. Fontos, hogy lom kizárólag az adott címre vonatkozó, a postaládákba dobott hivatalos tájékoztatólevélben, valamint a külön ebből a célból készült online térképeken megjelölt napon, 18 óra után helyezhető ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül, ami bírságot vonhat maga után. A lomokat az FKF a kihelyezést követő napon szállítja el.

Sörfesztivál kezdődik Józsefvárosban

Május 8. és 12. között a hazai sörfőzdék legjobbjainak finomságait kóstolhatják meg az érdeklődők a Corvin sétányon az idei első sörfesztiválon. Emellett számos street food büfé és sörkorcsolya is várja a látogatókat, a teljes programlista itt található. A nyitvatartás a következőképp alakul:

05.08. Szerda – 16:00-24:00

05.09. Csütörtök – 12:00-24:00

05.10. Péntek – 12:00-24:00

05.11. Szombat – 12:00-24:00

05.12. Vasárnap – 12:00-22:00

Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz a VI. kerületben

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy ma tilos megállni 9 órától 15 óráig az Andrássy út páros oldaliszervízútján az Izabella utca és a Vörösmarty utca között.

A történelemvizsgákkal folytatódik az érettségi

Az idei nyári érettségi vizsgákat május 3. és július 3. között a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, lebonyolításukban 3150 érettségi vizsgabizottság működik közre. Az írásbeli vizsgákat május 3. és 27. között rendezik meg, az emelt szintű szóbeli vizsgák június 5. és 12., a középszintű szóbelik június 17. és július 3. között lesznek. Május 8-án történelemből középszinten 68.802, emelt szinten 7679 diák vizsgázik szerte az országban.

Tovább csökken a benzin ára

Szerdától a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is tovább csökken-írja a holtankoljak.hu. A benzin bruttó 5 forinttal, míg a gázolaj bruttó 4 forinttal fog kevesebbe kerülni. Így az alábbi átlagárakkal számolhatnak a járműtulajdonosok: 95-ös benzin – 624 Ft/liter; gázolaj – 612 Ft/liter.