Magyar Péter a nagy fiát is többször megalázta, a gyerek már találkozni sem nagyon akar vele

Varga Judit egy közel kétórás interjúban beszélt a Magyar Péterrel való házassága borzalmairól. A Frizbi TV adását az elmúlt egy hétben több mint egymillióan nézték meg a YouTube-on. Az egykori politikus arról is őszintén beszélt, hogy sajnos a házasságuk borzalmait nemcsak ő, hanem sokszor a gyermekei is megszenvedték.

Magyar Péter a külvilág felé teljesen más arcát mutatja, mint amit a hozzá közel állók ismernek. Fotó: AFP

A volt igazságügyi miniszter a beszélgetés során több olyan esetet is felelevenített, amikor a három közös gyermekük vagy szemtanúi vagy elszenvedői voltak a narcisztikus férfi dührohamainak. Az egyik legemlékezetesebb ilyen eset az lehetett, amikor Magyar Péter odáig süllyedt, hogy egy veszekedés során bezárta a feleségét egy szobába, és nem engedte ki onnan, jóllehet egy hivatalos programon várták őket. Végül a gyerekek is meghallották anyjuk segélykiáltását, és

a nagyobbik gyermek egy másik kulccsal szabadította ki megalázott édesanyját.

Varga Judit azt mondja, erre az esetre mindhárom gyermek a mai napig emlékszik. De volt egy olyan eset is, hogy a gyerekek a szobából nézték, hogy miért szirénázik a házuk előtt egy mentőautó. Ekkor ugyanis Magyar öngyilkosságot színlelt, és az akkor még feleség Varga Judit kötelességének érezte, hogy mentőt hívjon hozzá. Az eset után a gyerekek vigasztalni voltak kénytelenek az anyjukat, aki a megrázó történések után zokogásban tört ki.

De Varga Judit azt is felelevenítette, hogy az elmúlt időkben a nagyobbik gyermek már nemcsak szemtanúja, hanem elszenvedője is volt az apja kirohanásainak. Magyar Péter a tinédzser korú gyermekét is többször sanyargatta lelkileg. Úgy tűnik, ennek meg is lett az „eredménye”, Varga Judit ugyanis elmondta, hogy

nagyobbik fia már nem hajlandó visszamenni az apjához lakni, még egy hétre sem:

Néha én kérem, hogy tartsa a kapcsolatot és menjenek el ebédelni, de az is mindig konfliktusokba fullad. A gyerekeken zongorázni lehet a különbséget, látják, hogy a mama milyen. Nem csak mindig sír, hisztizik vagy üvöltözik, mert nem tudja elviselni a terrort. Most már van egy szeretetteljes miliő.

Édesanyaként Varga Judit többször próbálta Magyar Pétert arrafelé terelni, hogy rendezze a kapcsolatát a nagyobb fiával. Szerinte a probléma azzal volt, hogy állandóan megalázta a serdülő korba lépő gyermeküket. A fiú állítólag nem tudott úgy viselkedni vagy megszólalni, hogy apjától ne kapott volna folyamatosan kritikát, ugyanazt a verbális abúzust, amit a feleség is.

Ugyanazt kezdte vele csinálni, amit korábban rendszeresen velem…

– nyilatkozta a volt miniszter, aki szerint a gyerekeken zongorázni lehet a különbséget, amióta Magyar Péterrel különváltak. Folyamatos pozitív változáson mennek át az anya szerint. Az interjú megjelenése óta egy hét telt el, de