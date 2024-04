Meghökkentő számok: ennyi fiatalhoz hívtak mentőt egy év alatt energiaital miatt, most betilthatják őket

Ha minden igaz, már nyártól életbe léphet az a törvényjavaslat, amely betiltja az energiaitalok árusítását a 18 év alatti korosztálynak. A törvénytervezet szigorú az értékesítő helyekkel is, aki megsérti az előírást, azonnal bezáratják az üzletét.

A fiatalok többsége üdítőitalként fogyasztja a koffein tartalmú energiaitalokat, ami alvászavarhoz, állandó fáradtsághoz, ingerlékenységhez vezethet. / Fotó: Arsenii Palivoda (Illusztráció)

Romániában már egy hónapja elfogadta a parlament a kiskorúak energiaital-fogyasztását tiltó törvényt, Magyarországon pedig elsőként Tolna városában tiltották ki a koffein alapú italokat egy iskolából.

Két parlamenti képviselő, Hollik István (KDNP) és Nacsa Lőrinc (KDNP)már tavaly októberben javaslatot tett, hogy a törvényhozás vizsgálja meg az energiaitalok gyerekekre gyakorolt hatását. A Metropol utánajárt miért is veszélyes az energiaitalok fogyasztása a fiatalokra.

Üdítőként isszák Napjainkban a 18 év alattiak többsége üdítőitalként fogyasztja a koffein tartalmú energiaitalokat. Készült egy felmérés, ahol kiderült, hogy a fiatalok 78 százaléka rendszeres fogyasztó és minden ötödik 10 és 14 év közötti gyerek reggelire is ilyen italt iszik. Napi szinten átlagosan 2,5 decilitert, vagyis egy doboz italt fogyasztanak a fiatalok, többségük alkohollal együtt, amitől még súlyosabbá válhat ez a helyzet.

Volt, aki majdnem belehalt

A törvénytervezet benyújtói az elmúlt hónapokban orvosokkal, szakemberekkel konzultáltak, hogy egyértelmű képet kapjanak, mi is a helyzet az energiaitalok területén és milyen egészségügyi kockázatot jelent a fogyasztásuk. A szakemberek szerint a probléma valós és komoly. Nagyon sok esetben volt szükség egészségügyi ellátásra azok között a fiatalok között, akik energiaitalt fogyasztottak. Másfél évvel ezelőtt egy 14 éves fiú energiaital fogyasztása miatt halt meg. De tavaly is egy fiatal 18 éves családapa életéért küzdöttek az orvosok, aki 24 doboz energiaitalt ivott meg egy hét alatt. Angliában pedig élete végéig gyógyszereket kell szednie annak a brit férfinak, aki szívrohamot kapott, mert napi 12 doboz energiaitalt fogyasztott.

„A mentők 250 ilyen esettel találkoztak az elmúlt évben enyhébb esetben izomremegés, rossz közérzet, szédülés, mellkasi fájdalom, súlyosabb esetben azonban akár szívritmuszavar, eszméletvesztés és hirtelen halál is lehet a következmény. Az energiaital túladagolása életveszélyes” – mondta el Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A túladagolás okoz főként gondot

A Gyermekkardiológusok Európai Társasága szerint a túladagolás miatt kerül egyre több 18 év alatti fiatal kórházba, ezért szeretnék elérni, hogy Európában betiltsák az energiaitalok árusítását. Itthon ez ettől függetlenül is bekövetkezhet:

A magyar fiatalok egészségének megőrzése közös ügyünk, ezért arra kérem képviselőtársaimat, hogy pártpolitikai hovatartozástól függetlenül támogassák a javaslatot

– fogalmazott Nacsa Lőrinc képviselő, a magyar törvénytervezet egyik előterjesztője.

Cukorbetegséget, szív-és érrendszeri panaszokat okozhat

A koffeinre, taurinra, guaranátra, karnitinre vagy más, a központi idegrendszert stimuláló vegyületet tartalmazó szerekre semmi szüksége a fejlődő szervezetnek - hangsúlyozta dr. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Tehát a gyerek szervezetének nincs szüksége energiaitalokra. Rövidtávon idegrendszeri, szív- és érrendszeri tüneteket, hasmenést, hányást rosszullétet, vagyis koffeinmérgezéses tüneteket okoz. A túlzott koffeinbevitel hosszú távon szervek károsodásához vezethet. Mindemellett ezeknek az italoknak annyira magas cukor- és energiatartalma, hogy akár cukorbetegség és egyéb komoly anyagcserezavar betegségek is kialakulhatnak a gyerekeknél. A fizikai és szellemi teljesítőképességet rövid távon növelő szerek rendszeres fogyasztása pedig alvászavarhoz, állandó fáradtsághoz, ingerlékenységhez vezethet. Figyelemhiány, hiperaktivitás-zavar, pszichés stressz, pánikbetegség és öngyilkosságra való hajlam is az energiaitalok fogyasztására vezethető vissza. Az italok magas cukortartalma ráadásul még fogászati problémákat is okoz.

Az energiaital rövid ideig doppingolhat, de a rendszeres fogyasztása már egészségkárosító hatással van különösen a fiataloknál. / Fotó: Antonio Guillem (Illusztráció)

Az energiaital divatossá vált és egyre több fiatal követik a trendet, hogy pörögjenek. A koffein hatása hamis érzetet ad a fiataloknak, hogy ettől tényleg jobban teljesítenek, még ha ez nem is igaz. De nehéz ezt megmagyarázni egy kamasznak, aki szerint, amit tiltanak, az csak jó lehet. Az új törvénytervezet segíthet abban, hogy ne károsítsák magukat a fiatalok az energiaitalokkal.