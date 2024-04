Újabb funkciót kapott az EgészségAblak alkalmazás

Ezúttal egy orvosok által ellenőrzött adatbázissal bővült az EgészségAblak applikáció, ami abban segít, hogy jobban megismerjük az egészségünk állapotát, valamint alaposabban fel tudjunk készülni az orvosi konzultációkra. Mutatjuk a részleteket!

Speciális adatbázissal bővült ugyanis az EgészségAblak app! (Fotó: Ripost)

Immár 9 menüpontból áll az applikáció

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az EgészségAblak mobilalkalmazásban már 9 menüpont érhető el, melyek segítségével naprakészen, a telefonod segítségével kezelheted, láthatod az egészségügyi adataidat. És most már konkrét leírásokat is találhatsz a különböző betegségekről.

Mit tud jelenleg az EgészségAblak alkalmazás?

Az EgészségAblak alkalmazás egy bármilyen okostelefonra letölthető, ingyenes mobilalkalmazás. Sikerét jól mutatja, hogy már több mint 2,8 millióan használják itthon. Az eddigi fejlesztések révén elérhető benne az:

összes egészségügyi dokumentumunk (leletek),

a felírt és kiadott receptek és az adagolásuk,

a háziorvosunk rendelési ideje,

egyes előjegyzett járóbeteg időpontok, amit a háziorvos foglalt nekünk,

a koronavírus oltási igazolványunk,

valamint a TB jogviszonyunk állapota is megtekinthető az appban, vagyis, hogy van-e érvényes egészségbiztosításunk.

Emellett most egy rendkívül széles körű és hiteles tudásbázissal is bővült a mobilalkalmazás. És persze azt se felejtsük el, hogy az alkalmazásból a nap huszonnégy órájában közvetlenül hívható az EgészségVonal is, ahol minden egészségügyi kérdésünkre választ kaphatunk hozzáértő szakemberektől.

Mit tud az új funkció?

Az új Egészség A-Z menüpont alatt 1900 betegség tünetei, illetve gyógymódjuk leírása található meg. A fejlesztés célja az volt, hogy a felhasználók megbízható forrásból könnyen, gyorsan, egyszerűen jussanak hiteles és közérthető egészségügyi információkhoz – olvasható a kormany.hu-n. Emellett az Egészség A-Z menüpont az egészségtudatosságot és a tájékozódást is segíti. A rövid leírások az adott témához kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat tartalmazzák. A beépített kereső segítségével a felhasználók könnyebben és gyorsabban megtalálhatják a fontos információkat egy-egy betegséggel kapcsolatban.

Az EgészségAblak androidos mobiltelefonra ITT, iPhone okostelefonra ITT tölthető le – díjmentesen.