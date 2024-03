Férfias szakmában állnak helyt nap mint nap: a Fanny magazin öt hölgyet mutatott be a héten a Metropol korábbi cikkei alapján. Lássuk őket!

Janka, a burkolólány

Janka tudta, hogy nem szokványos női szakmát választ magának, de a kezdeti nehézségek nem szegték kedvét. Meg akarta mutatni, hogy igenis belőle is jó burkoló szakember válhat.



Az elején, amikor megtetszett ez a szakma, olyanokat mondtak nekem, hogy „ez nem olyan kislánynak való, mint te, úgysem fogsz megmaradni a szakmában, ha elvégzed”. Én pedig pont emiatt kaptam vérszemet, és elhatároztam, hogy akkor is megmutatom



– emlékszik vissza a 27 éves lány. – Nem mondom, hogy zökkenőmentes volt, mert voltak hullámvölgyek. Ha tíz pár kezem lenne, se tudnám megszámolni, hányszor zavartak ordibálva haza. Persze sosem mentem, nagyon makacs tudok lenni. Jó pár éve dolgozom ebben, de én még mindig úgy érzem, hogy van mit tanulnom, van hova fejlődnöm, mindig van egy olyan technika, egy újabb gép, egy újabb módszer, amivel több lehet az ember.

Valentina, az autószerelő

Nagy Valentina alternatív járműhajtási technikusként dolgozik.

Már kislány koromban is az autók érdekeltek. Voltak Barbie-jaim, de velük is azt játszottam, hogy lerobbantak az autópálya mellett és meg kellett javítani a járművüket

– árulja el a 21 éves lány, akinek nagy álma, hogy saját műhelyt nyithasson. – Még mindig nem bántam meg, hogy ezt az utat választottam. Nagyon szeretem, hogy sokoldalú és én úgy gondolom, hogy aki az autószerelő szakmában van, az tudja nagyon jól, hogy aki tud autót szerelni, az nagyjából bármit meg tud oldani otthon is, vagy bárhol.

Klaudia, a hegesztő

Boros Klaudia pincérként kezdte a pályafutását, de hamar rájött, hogy az a szféra nem neki való. Miután felmondott, sokat gondolkozott, hogy milyen szakmát is kellene választania.

– Az unokatesóm hegesztő. Sokat mesélt nekem a szakmáról és nagyon megtetszett. Ezért el is végeztem egy tanfolyamot Miskolcon, hogy minél előbb munkába állhassak – meséli a 31 éves hegesztő, aki úgy érzi, megtalálta magát ebben a szakmában. A fiatal nő már több mint 3 éve foglalkozik hegesztéssel. A tanfolyam elvégzése után a frankfurti reptéren hegesztett, most pedig kazánokat készít. – A napom egyik legjobb része, amikor felveszem a hegesztőpajzsot, és elmerülhetek a saját kis világomban!

Szilvi, a kamionsofőr

Déri Szilvi vőlegényével, Varga Mátéval általában a hét elején indul útnak Magyarországról, hogy onnantól kezdve utazással töltsék mindennapjaikat. Mivel nem mindennapi életet élnek, ezért aztán a kamionos lány szívesen enged bepillantást követőinek humoros, érdekes formában életükről, kalandjaikról.

Állandóan mozgásban

A pár egymást felváltva vezet Szlovénián, Olaszországon és Franciaországon át, majd érkezik meg végül Spanyolországba, ahonnan leggyakrabban szállítanak. Az általában szűk egy hetes kamionos útjaik során egy vagy két kört tesznek meg – menetrendjüktől függően –, de a hétvégéket jellemzően Magyarországon töltik. A pár igyekszik is kiélvezni minden egyes percét a munkának, amit nagyon szeretnek annak ellenére, hogy gyakorlatilag elmondhatják, a kamionban élnek.

– Olyan dolgokat láthatunk az útjaink során, ami keveseknek adatik meg – hangsúlyozza Szilvi, amikor két útja között sikerült elcsípni Egerváron.

Anita, a kártevőírtó

Mázsi Anita öt éve nem mindennapi szakmát választott magának. Kislánya megszületése után két évvel szeretett volna visszatérni a munka világába, így új munkahelyet keresett. Ekkor egy régi ismerőse vezette be a kártevőirtás világába, amit Anita azóta is csinál. A budapesti édesanya már öt éve dolgozik a nem kifejezetten nőiesnek mondható szakmában, de vallja: büszke rá, hogy ott is képes helytállni, ahol a férfiak.

Erre a munkára mindig szükség lesz

Anita 2018 februárjában felvételt is nyert ahhoz a céghez, ahol ismerőse is dolgozott, a munkahelye pedig szinte azonnal be is iskolázta őt, hogy megszerezze a szükséges ismereteket a munkához. Anita számára nem volt egyszerű egyensúlyozni a munka, gyermeknevelés és háztartásvezetés triumvirátusban, pláne, hogy kislánya ekkor még csak két és fél éves volt és nagyon ragaszkodott hozzá. Az édesanya azonban úgy gondolta, hogy ez az a munka, ami stabilitást és megfelelő anyagi hátteret tud adni, hiszen erre a szakmára mindig szükség lesz.

– A családom, mikor meséltem nekik, hogy felvettek, kikerekedett szemekkel hallgatták, hogy én bizony nem irodista leszek, hanem tényleg kártevőírtást fogok csinálni. A mai napig aggódnak értem és féltenek „nehogy összeszedjek valami fertőzést” vagy bármi bajom legyen a sok irtószertől. De természetesen vigyázok magamra, hordom a védőfelszereléseket, és a fiúk a cégnél is amennyire lehet vigyáznak rám. Igazi úriemberek, kinyitják az ajtót előttem és nem engedik, hogy én cipeljem a felszerelést, ha ők ott vannak, bár én általában egyedül dolgozom így akkor is helyt kell állnom – sorolja Anita, aki nehezen szokta meg, hogy kötetlen munkaidőben, szinte bármikor, bármi felülírhatja egy napját, a fodrászhoz és a műkörmöshöz bejelentett időpontját pedig két héttel korábban jeleznie kell a cég felé.