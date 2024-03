"Engedj el” – mászva próbált menekülni Varga Judit Magyar Péter elől

Újabb fontos részletet elemzett a Magyar Nemzet abból a HVG birtokába jutott rendőrségi jegyzőkönyvből, amely Magyar Péter és Varga Judit vitája kapcsán készült. Magyar Péter még hétfő este igyekezett megkérdőjelezni felesége szavahihetőségét, és erős kommunikációs támadást indított ellene. A jelen lévő rendőr szerint Varga Judit és ő is arra kérte Magyar Pétert, hogy engedje el a minisztert.

Madéfalva, 2023. január 7. Varga Judit igazságügyi miniszter, mellette férje, Magyar Péter a madéfalvi veszedelem 259. évfordulóján tartott megemlékezõ misén a székelyföldi Madéfalván, a Szent Anna-kápolnában 2023. január 7-én. MTI/Veres Nándor Fotó: Veres Nándor

Magyar Péter politikai aktivizálódása óta a legfontosabb esemény hétfőn este következett be, amikor a HVG – miután Magyar elkezdte előre keretezni botrányos ügyét – összefoglalt egy birtokában lévő rendőrségi jegyzőkönyvet. A dokumentum egy 2020 utolsó napjaiban kicsúcsosodott házastársi vitát mutat be, amelynél kulcsmomentum, hogy jelen volt egy rendőr is. Egy olyan hatósági személy, aki hivatali esküt tett, és rendőri minőségében jelentés formájában meg is örökítette a történteket.

A Magyar Nemzet a HVG cikkéből idéz, mivel nincs a jelentés birtokában. Az idézetek tehát a cikkből, és nem a jelentésből származnak. Magyar Péter szavait 2024. március 18-i Facebook-bejegyzéséből idézik, amelyben a HVG cikkére reagált.

A balliberális lap szerint

ő maga, a rendőr a lakáson kívül állt, a szereplőkre nem látott rá mindig, de jól hallotta őket. Jelentése szerint a miniszter azt mondta a férjének: »Engedj el«, és ha máshogy nem jut ki, hát kimászik az ablakon. A rendőr azt állítja, valaki kinyitotta a félszuterén szoba ablakát, a párkányra pedig ruhákat és csomagokat próbált pakolni, miközben Varga Judit férje ezt próbálja megakadályozni.

Magyar oldaláról ez a következőképpen nézett ki:

Másnap reggel hazajött és közölte, hogy elviszi a gyerekeinket vidékre pár napra (ők ekkor a sogoroméknál [sic!] tartózkodtak). Én jeleztem, hogy ebbe nem egyezem bele. Az, hogy ő haragszik rám, a szíve joga, de a gyerekeinket nem viheti el, mert közös szilveszterezést terveztünk velük. Ebből egy heves szóváltás akult [sic!] ki közöttünk, miközben ő pakolta a gyerekek ruháit. Miután átmentünk egy másik gyerekszobába, ő továbbra is kitartott amellett, hogy elviszi a gyerekeket, miután közöltem vele, hogy addig ne menjen el, amíg ezt nem beszéltük meg, sarkon fordult és teljesen szürrelális [sic!] módon elkezdett a szuterénben lévő szoba ablakán kifelé csomagokat hajigálni és kimászni az akkor ott megjelenő testőr karjaiba. Sem nem akadályoztam abban, hogy kimenjen a szoba ajtaján, sem az ablakból nem húztam vissza, onnan ő maga mászott le és ment ki végül a konyhaajtón és indult el a szolgálati gépkocsihoz.” (Az elírások Magyar Péter bejegyzéséből származnak)

Vagyis egy külső, elfogulatlan, hivatási esküt tett személy – aki nem sejthette, hogy Magyar egyszer politikai pályára lép – jelentésbe foglalta, hogy azt hallotta: Varga Judit kérte a férjét, hogy engedje el. Fontos megemlíteni, hogy bejegyzésében Magyar nem tagadja szó szerint ezt a történést. Érdemes megismételni amit ír:

Sem nem akadályoztam abban, hogy kimenjen a szoba ajtaján, sem az ablakból nem húztam vissza, onnan ő maga mászott le és ment ki végül a konyhaajtón és indult el a szolgálati gépkocsihoz.

Nem világos, hogy Magyar a rendőr megérkezése utáni történésekről ír-e, csak az: két konkrét történés kapcsán írja, hogy nem akadályozta Varga Juditot. Ne feledjük, Varga egy családon belüli erőszakról szóló videót tett közzé a napokban. Magyar később azt írta: „Soha nem bántottam a gyermekeim anyját, szimpla családi veszekedés volt.” Kérdés, hogy a rendőr akkor miért hallotta, hogy a feleség azt kiabálta, hogy „Engedj el”.

Tovább vizsgálva a történteket, több ellenmondás si nyilvánvaló Magyar állításaiban:

„A rendőr azt állítja, valaki kinyitotta a félszuterén szoba ablakát, a párkányra pedig ruhákat és csomagokat próbált pakolni, miközben Varga Judit férje ezt próbálja megakadályozni. A jelentés szerint közben Magyar azt kiabálta, hogy Varga nem mehet sehova, nem viheti magával a gyerekeket (akik nem voltak ekkor a helyszínen). A rendőri jelentésben foglaltak szerint a férfi azzal fenyegetőzött, hogy »majd megbánod még ezt, úgysem hisznek majd neked. Az egész kormány bele fog ebbe bukni, óriási botrányt csinálok ebből«.”

Fontos megjegyezni, hogy Magyar mai politikai akcióival, szándékaival éppen a több mint három évvel ezelőtti rendőri jelentésben leírtakat igazolja. Kormányt szeretne buktatni, és megkérdőjelezi felesége hitelességét, aki a családon belüli erőszakról tett közzé videót.

Ne lehet szó nélkül elmenni a rendőr állítása mellett sem, mely ellentmond Magyar védekezésének: „A rendőr azt állítja, valaki kinyitotta a félszuterén szoba ablakát, a párkányra pedig ruhákat és csomagokat próbált pakolni, miközben Varga Judit férje ezt próbálja megakadályozni.”

Érdemes tovább folytatni a szöveg vizsgálatát. „Egy ponton a rendőr a jelentése szerint arra utasította Magyart a házon kívül, az ablaknál állva, hogy engedje el Vargát, mire állítólag Magyar vele kezdett veszekedni. A leírtak szerint az utcán is folytatódott a balhé, amit a szöveg szintén hosszan részletez, felsorolva a rendőri intézkedéseket is” – írja a HVG cikke.

Ez a rész ismét Magyar Pétert cáfolja, aki azt állította, hogy nem akadályozta feleségét. Sokatmondó, hogy a történések ezen részét, az utcai rendőri intézkedéseket, a folytatódó balhét, a rendőrrel folytatott veszekedését Magyar Péter bejegyzésében meg sem próbálta cáfolni - írja a Ripost.