Te tudod mit jelent a nejlon és ki találta fel?

Közel 90 éve fejlesztették ki a műszálat

Wallace H. Carothers 1928-ban kezdte el az ezirányú kutató munkáit és 1932-ben sikerült először a nejlont szintetikusan előállítania, majd 1937. február 16-án szabadalmaztatta is az anyagot. A DuPont cég (aki a teflon lakossági elterjesztéséért is felelős) 10 évig dolgozott és 27 millió dollárt költött erre a projektre, mire az első nejlon-harisnyákat elő tudta állítani. A nejlon elnevezés valószínűleg a Now You Lousy Old Nipponese! (Nesztek, ti tetves vén japánok!) szavak kezdőbetűinek összevonásából keletkezett. Carothers ezzel azt akarta kifejezni, hogy a műszál a valódi japán selyemmel versenyképes lesz. Más feltételezés szerint a tréfás rövidítés az első tömeges felhasználás során, a második világháborúban jött létre, amikor az amerikai pilóták ejtőernyő selymét nejlonból készítették, mivel a japánok nem szállítottak nekik selymet. A nejlont első ízben a New York-i világkiállításon mutatták be, így az eredeti elnevezés állítólag a "New York Pylon", a kiállítás védjegyéül is szolgáló híres szabadságszobor nevéből származott. Érdekesség, hogy Magyarországon néhány éve megváltoztatták a nylon írásmódját, így ma már a fonetikus nejlon alakot használjuk!

87 éve fejlesztették ki a nejlont. Fotó: FotoDuets / Shutterstock

26 éve indult a leghallgatottabb kereskedelmi rádió

1998 február 16-án indult a Sláger Rádió műsorsugárzása, ami idővel Magyarország leghallgatottabb kereskedelmi rádiójává küzdötte fel magát. 2009-ben a Sláger nem tudta megújítani a országos frekvenciacsomagra korábban elnyert koncesszióját, így 2009. november 19-én a földi analóg műsorszórás befejeződött, így ettől kezdve internetes rádióként működik.

Itt lehet ma vért adni Budapesten

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21)

12:00-18:00 óra között a Europeum Plazában (1088. Budapest, Blaha Lujza tér 5.)

12:00-17:30 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

Ilyen lesz a hétvége időjárása

Pénteken változóan felhős időre van kilátás, eső nélkül. Reggel 2, délután 12 fok körüli értékeket mérhetünk. A délkeleti szél néhol megélénkül a koponyeg.hu előrejelzése szerint. Szombaton aztán erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól szórványosan várható eső, zápor. Estétől egyre jobban megélénkül az északnyugati szél. 11-12 fok valószínű. Vasárnap az erős szél hatására csökken a felhőzet, már csak futó zápor fordul elő. A hőmérsékletben nem lesz lényeges változás: marad a 11 fok körüli maximum.

Gyűlés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz pénteken az V., VI. és XIV. kerületben

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén. Tilos megállni 2024. február 16-án 6 órától 22 óráig a

Lendvay utca mindkét oldalán a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között,

Rippl Rónai utca mindkét oldalán az Andrássy út és a Szondi utca között,

Széchenyi téren a Magyar Tudományos Akadémia előtti nagy parkolóban 10 gépjármű részére fenntartott helyen,

Pesti alsó rakparton a Markó utcai lehajtó és a Margit híd között.

Ezen kívül lezárják 16-án 18 órától 20 óráig a Hősök terét körben.

Más kerületekben is forgalomkorlátozás lesz

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz február 17-ig a II., V., VI. és XIV. kerületben. Tilos lesz megállni február 17-én 17:00 óráig Budapest, V. kerületében az Apáczai Csere János utca páros oldalán az Eötvös tér és a Wekerle Sándor utca között és a Wekerle Sándor utcában a Hotel Intercontinental mögött.

Február 16-án

8 órától 14 óra 30 percig az Állatkerti körút mindkét oldalán a Gundel Károly út és a Hősök tere között, valamint a Robinson étterem előtti parkolóban és az Állatkerti körúton a Gundel Étterem előtt,

6 órától 19 óráig a Petőfi Sándor utca 2-4. számok előtt mindkét oldalon,

7 órától 15 óráig a Ganz utca páros oldalán a Fő utca és a Bem felső rakpart között,

10 órától 18 óráig pedig a Szegfű utca 6-8. számok előtt.

Villaséta lesz Bajor Gizi egykori otthonában

Szeretettel várja az érdeklődőket az Országos Színháztörténeti Múzeum február 16-án 19 órára a Bajor Gizi Színészmúzeumban. A közel ezer négyzetméternyi épületnek a nagyközönség előtt eddig rejtett tereit, valamint a kert rejtelmes zugait fedezhetik fel a programon résztvevők. Helyszín: 1124 Budapest, Stromfeld Aurél u. 16.

Szombaton lesz a macskák világnapja. Fotó: Pexels

Szombaton lesz a Macskák Világnapja Európában

Minden évben február 17-én ünnepeljük a Nemzetközi Macskanapot, ami Olaszországból indult világhódító útjára, Claudia Angelettinek, a Tuttogatto magazin újságírójának köszönhetően. Nem véletlen, hogy február 17-ét választotta a hölgy, ugyanis a Vízöntő jegyéhez kapcsolódik, ahhoz a zodiákus jegyhez, melyre leginkább a szabad és független szellem jellemző.

A Magyar Nemzeti Múzeumban menyasszonynap lesz

A Magyar Nemzeti Múzeum a Házasság hetének idején szinte minden nap készül valamilyen programmal a Magyar Menyasszony kiállításban. Február 17-én szombaton például egész napos programokkal készülnek. A tárlatvezetések között szerepel színeket, jeleket, szimbólumokat bemutató tematikus vezetés, lesz zenével és szerelmi költészettel egybekötött tárlatvezetés, ahol egy-egy kézirat és dokumentum hangját fogják meghallani az érdeklődők pár száz év távlatából, és lesz angol nyelvű tárlatvezetés, bútorfestő workshop gyerekeknek, tárgyalkotó foglalkozás (ékszerek, díszek) kicsiknek és nagyoknak, népi táncház, Aranyalma Zenebölcső foglalkozás, és családi tárlatvezetés is.

Valentin-napi séta is lesz a Wekerlén

A Valentin-napot követő hétvégén, egészen pontosan február 17-én még javában romantikában fog fürdőzni Wekerletelep, ahol a vidéket idéző utcákon a magyar népi szecesszió jelentősebb épületeit fedezhetitek fel. A vezetett séta keretében nemcsak a lakótelep különleges hangulatában merülhettek el, de nem mindennapi helyszínek is felfedik majd titkaikat. A sétát lépten-nyomon olyan írók és költők alkotásai színesítik továbbá, melyeket maga Wekerletelep inspirált. További részletek ezzel kapcsolatban itt olvashatók.

Vasárnap Jókai Mórra emlékezünk. Fotó: Chinnapong / Shutterstock

Vasárnap Jókai Mórra emlékezünk majd

Jókai Mór író, mesemondó, újságíró, szerkesztő 199 éve, 1825. február 18-án született Komáromban. A pápai református kollégiumban és a kecskeméti jogakadémián tanult, joggyakorlatot Komáromban és Pesten folytatott. Már diákként összebarátkozott Petőfivel. 1848-ban a forradalmi ifjúság egyik vezére volt, részt vett a 12 pont fogalmazásában. Beállt nemzetőrnek és elkísérte toborzó körútjára Kossuth Lajost. 1848 augusztusában feleségül vette Laborfalvi Rózát, a kor ünnepelt színésznőjét. A szabadságharc idején követte a kormányt Pestre, Szegedre és Aradra. A világosi fegyverletétel után az önkényuralom bosszújától félve a bükki Tardonán lakott. Nagyszabású történelmi regényeinek köszönhetően nagyon hamar a legnépszerűbb író lett, a Kisfaludy Társaság 1860-ban tagjává választotta.

61 éve tüntette ki Kennedy az első helikopter megalkotóját, aki magyar volt

Kármán Tódor, az első helikopter megalkotója 1963. február 18-án vette át Kennedy elnöktől a National Medal of Science kitüntetést. Ezt az elismerést Kármán kapta meg a világon elsőként. A Fehér Ház rózsakertjében történt az átadás. Tevékenységét életében is több kitüntetéssel jutalmazták, halála után a Holdon és a Marson krátert neveztek el róla.

Disznótor lesz a Fény utcai piacon

Február 18-án a Fény Utcai Piacon a hurka és kolbász mellett egyéb disznóságok is terítékre kerülnek. Ez egy kivételes gasztronómiai élmény a disznóvágás iránt érdeklődőknek, ahol nem csupán az evés, hanem a folyamatokban való aktív részvétel is feledhetetlen élményt nyújt, Kurunczi Péterrel, Bíró Lajossal és Gódor Andrással. Az esemény leírása itt olvasható.