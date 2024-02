Még a szomszédok is meglepődtek: ezért kellett kihívni a tűzoltókat a Havanna lakótelepre egy nénihez

Tűzoltók rohantak csütörtök hajnalban a 18. kerületi Havanna lakótelepen egy panelházhoz – tudta meg a Metropol. A szakembereket egy házaspár lakásához riasztották, ahová végül emelőkosár segítségével kellett bejutnia a tűzoltóknak. Végül, még a szomszédok is meglepődtek, hogy valójában miért volt szükség a beavatkozásra…

Tűzoltók vonultak ki a Havannára / Fotó: olvasói

Villogó, szirénázó tűzoltók siettek a Havanna lakótelep elé hajnali egy körül. Rengeteg lakó fel is ébredt rájuk, többek között egy férfi is, aki képeket csinált az akciójukról, amit végül megosztott az egyik helyi Facebook csoportban is. A képekhez végül kommentek is érkeztek, többek között attól a lakótól, aki kihívta a 112-őt.

Emelőkosár segítségével kellett a néni ablakához jutniuk /Fotó: olvasói

Én hívtam a 112-t

– írta.

Annyit tudok, hogy az egyik lakásban lakó idős bácsi elment otthonról, felesége belülről bezárta az ajtót, majd elaludt, valószínűleg altatóval. Mikor a bácsi hazáért az ajtó be volt zárva és belülről benne volt a kulcs. Nagyjából fél 9 óta csengetett, folyamatosan, néha dörömbölt az ajtón de az asszony nem ébredt fel. Ezért kellett kihívni a tűzoltókat.

Miközben a tűzoltók próbálták reflektorokkal megvilágítani a házaspár ablakát a többi szomszéd is felébredt.

Pont alattunk laknak, így mindent hallottunk, és láttunk. A néni bealudt, és a kulcs a zárban maradt belülről. Éjjel a tűzoltók kérésére kinyitotta az ablakot, így ők nyitották ki belülről az ajtót. Hála az égnek, nagyobb baj nincs

– írta egy lakó.

Az esetről megkérdeztük a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.