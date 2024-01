Meghalt a Hegedűs a háztetőn Oscar-díjas rendezője

97 éves korában elhunyt Norman Jewison, a Holdkórosok és a Thomas Crown-ügy rendezője – írta meg a New York Times. Munkái 46 Oscar-jelölést gyűjtöttek be, és közülük 12-t díjra is váltottak.

Fotó: Pexels

Jewison első nagy sikere az 1967-es Forró éjszakában volt, amely a legjobb filmnek, a legjobb férfi főszereplőnek, filmadaptációnak, hangnak és vágásnak járó aranyszobrot is elhódította. Ez a filmvilág csúcsára repítette, 1999-ben pedig az amerikai filmakadémia Oscar-életműdíjjal jutalmazta.

Munkái jó részét Magyarországon is vetítették: a Hegedűs a háztetőn és a Jézus Krisztus szupersztár igazi kultuszfilmmé vált, de többi alkotásai is elismerések tucatjait söpörték be: pályája során négy BAFTA- és tizenkét Golden Globe-díjat szereztek filmjei.