Marad a fagy, de itt a jó hír: ekkor érkezik a melegedés - mutatjuk!

Szinte már a bőrünk alá hatolt a hideg az elmúlt napokban. Volt, hogy egyes tájakon este legalább –5 Celsius-fokra zuhant a hőmérő higanyszála. Most nagyon úgy néz ki, továbbra is rétegesen kell öltöznie a családoknak: a hétvégén a korábbi erős fagyok után már „csak” –4 fokra zuhan az éjszakai hőmérséklet. Nappal is kissé melegebb lesz.

Továbbra is maradnak a mínuszok, érdemes lesz még mindig rétesegesen öltöznöd / Illusztráció: Pexels.com

Maradnak a mínuszok, de...

Pénteken a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint változóan felhős időre számíthatunk, néhol előfordulhat hószállingózás. Az északi, északnyugati szél többfelé lesz élénk, napközben +1, +2 fok körül alakul az átlagos hőmérséklet, éjszaka viszont –6 fok is lehet.

Szombaton gyengén felhős lesz az égbolt, többórás napsütéssel. Több felhőre kell számítani északkeleten, itt akár hózápor is elérheti a tájat. Megélénkül a délnyugati szél, +4 fok köré erősödik a nappali hőmérséklet. Estére –4 fok körül alakulhat a hőmérséklet.

A hét utolsó napján, vasárnap egyre vastagabb fátyolfelhőzet szűri majd a napsütést, ebből nem alakul ki csapadék sehol. Reggel –3, délután +5 fokra lehet számítani. Jó hír, hogy folytatódik az elmúlt napok tendenciája: tovább emelkedik a hőmérséklet, a korábbi –4 helyett már csupán –2 fokra zuhan az éjszakai hőmérséklet.

Így indul a jövő hét

A jövő hét első két napján, hétfőn és kedden változóan felhős lesz az égbolt, komoly csapadékra nem lehet számítani. A napokon jellemzően melegedés várható: napközben marad a +4 fok körüli maximum, este –1 és –2 között mozog majd a hőmérséklet.

Jövő hét vége felé a nappali maximumokban lehet egy kis csökkenés, ekkor már csak 1 fok várható, és január 19–20-án akár havazhat is.

A most érkező hétvégén még fagyosabbak lesznek az éjszakák, de jövő héttől kissé melegszik az este Forrás: Köpönyeg.hu

Jelenleg nincs front felettünk

Orvosmeteorológiai előrejelzés szerint a fagyos idő és a helyenként megélénkülő szél rossz hatással lesz az arra érzékenyekre. Fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél pedig ízületi fájdalom jelentkezhet. Jó hír viszont, hogy számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket, sőt: a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.