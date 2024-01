Ez aztán a jó hír: megszűnnek az éjszakai fagyok és napközben is melegebb lesz

Az utóbbi napokban megmutatta a tél a vasfogát, több helyen havazott is. Volt olyan település, ahol éjszakánként mínusz 10 fokig is süllyedt a hőmérséklet. Ráadásul a különféle frontok is keserítették az arra érzékenyeket. Most azonban az előrejelzések igen kedvezőek, hiszen nemcsak az éjszakai fagyok szűnnek meg, hanem napközben is melegebb lesz.

Fotó: Pexels

Sokan már most unják a telet és vele együtt a hideget, ám a tavasz sajnos még odébb van. Ám annak örülhetünk, hogy a koponyeg.hu előrejelzése szerint január 24-től, szerdától megszűnnek az éjszakai fagyok, legalábbis ameddig az időjárási portál mutatja az előttünk álló napokat. Ugyanakkor a napi csúcshőmérsékletek is sokkal barátságosabbak lesznek, mint eddig. Nézzük akkor a részleteket.

Hétfőn még alig enged szorításából a fagy, az ország több pontján alig emelkedik majd nulla fok fölé a hőmérséklet. Keddre virradó éjszaka már csak mínusz 3 fok várható, napközben pedig akár 8 fok is lehet és némi napsütésben is lehet részünk. Szerdától kezdődik majd az igazi változás. Innentől kezdve egészen február elejéig nem várható éjszakai fagy, a napi maximumok pedig 6-10 fok körül alakulnak január végéig. Vagyis hamarosan kezdődik az enyhülés, ám szerdán egy komoly kettős front érkezik, ami az arra érzékenyeknél fejfájást, vérnyomás problémákat és szív-és érrendszeri gondokat okozhat. Persze senki ne gondolja azt, hogy ezzel vége a télnek, hiszen februárban még egészen biztosan lesznek keményebb hidegek, sőt az utóbbi évek időjárásából kiindulva még márciusban sem lehetetlen, hogy havazzon.