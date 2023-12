Forralt bor, fények és finom illatok: ahogy közelednek az ünnepek, egyre jobb a hangulat a gyönyörű budapesti karácsonyi vásárokban – Galéria

Hamarosan meggyújtjuk a negyedik gyertyát is az adventi koszorúnkon. Már csak három nap van karácsonyig: minden boltban karácsonyi zene szól, az üzletek pedig tele vannak vásárlókkal, akik az utolsó napokra hagyták a tökéletes ajándék megtalálását vagy az utolsó hozzávalókat keresik a karácsonyi menühöz. A legtöbbünk fejben már össze is rakta az ünnepi menüsort és becsomagolta az ajándékait, és persze vannak olyan profik is, akik már elkezdték megsütni a karácsonyi sütiket. Ebben a kissé káoszos időszakban jólesik az embernek kiszakadni a konyhából és rálelni a karácsony valódi hangulatára. Tökéletes helyszínek erre a budapesti adventi vásárok, ahol a karácsonyhoz közeledve egyre jobb a hangulat és mintha a forralt bor is jobban csúszna az egész napos sürgés-forgás után.

Kiváló találkozópont is a Vörösmarty téri vásár, ahol egy-egy pohár finomság mellett beszélgethetünk jókat Fotó: Metropol

Zenei kísérettel, egy pohár forralt borral a kézben nézhetjük a fényárt

A Vörösmarty téri vásárt és az Advent Bazilikát is nagy érdeklődés övezi, rengeteg a turista, estefelé pedig megtelik emberekkel a tér. De lehet találni olyan meghitt helyet, ahol nyugodtan megihatunk egy pohár karácsonyi puncsot vagy forralt bort és közben nézelődhetünk. Ha az ember figyel, meglátja a tömegben a mosolyokat, megpillantja a karácsony örömét és a szeretetet - azt, amit az ünnep valójában jelent. A karácsonyi vásárok minden évben nagyon népszerűek és nem véletlenül: a fényárban úszó bazilika és Vörösmarty tér mindig csodálatos látvány. Az óriási karácsonyfák alatt érdemes megállni egy pillanatra, elfelejteni a készülődés izgalmait és elmerengeni az elmúlt esztendőn.

Ha az embernek szerencséje van, akkor akár a Mikulással is találkozhat, aki boldogan megáll minden érdeklődőnek, egy karácsonyi dalt elénekelve pedig ajándékot is kaphatunk tőle. A Metropol stábja is elővette énektudását és dalolt a Mikulásnak, aki szaloncukorral jutalmazta bátor újságíróinkat. Bár megjegyezte: jövő karácsonyig még van mit csiszolniuk a „Hull a pelyhes fehér hó" dalszövegén.

Képgalériánkban most megmutatjuk, hogy milyen is a hangulat az idei adventi vásárokon a karácsonyhoz közeledve: