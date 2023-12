„Ha jön a riasztás, ott hagyok mindent" – önkéntes tűzoltónak állt az egyedülálló anyuka, Erika

A Heves vármegyei Verpeléten élő Erika elvált szülőként nevelte fel halmozottan sérült lányát, Viktóriát és egészségesen született fiát, Norbertet. Az egyedülálló édesanya minden álmát háttérbe szorította, hogy oxigénhiánnyal született lányát nevelje és fejlessze. Erika most, 49 évesen, kormánytisztviselői főállása mellett úgy döntött, hogy változtat és valóra váltja azokat a dolgokat, amikre eddig nem volt lehetősége. Elsőként azzal kezdte, hogy dédelgetett álmát, miszerint egyenruhát ölt valóra váltotta: Erika felszerelt önkéntes tűzoltónak, egyedüli nőként a csapatban.

Erika boldog, hogy megvalósíthatta egyik álmát, és ma már önkéntes tűzoltóként segíthet az embereknek Fotó: Lőrincz Erika

Egyedüli nőként végezte el az önkéntes tűzoltóknak szervezett tanfolyamot

Erikát mindig is vonzotta az egyenruha és a rendvédelem, kislánya születése után pedig az egészségügyi terület is. Már gyerekként elkezdte bakancslistáját írni, valóra váltani azonban nem tudta őket, ugyanis első gyermeke oxigénhiányos állapotban született és az ő gondozására fókuszált a verpeléti édesanya. A bakancslista csak pár éve jutott újból eszébe, azóta pedig sorra valósítja meg álmait.

2021 januárjában egy gerincsérv okozta fájdalom miatt mozgásképtelenné váltam, és aznap este a plafont bámulva megfogalmazódott bennem a bakancslistám. Összeszedtem, hogy mi az, amit egészségesen nem tettem meg és ha újra járni fogok, akkor mit szeretnék megvalósítani ebben az életben

– mesélte Erika korábban a Borsnak, aki első lépésként életmódot váltott és 24 kilót fogyott, majd vásárolt egy hagyományos rollert és elhatározta, hogy utazni fog az országon belül, hiszen erre eddig nem volt alkalma gyermekei mellett. Ekkor döntötte el azt is, hogy továbbképzi magát és ki fogja próbálni a mentést a gyakorlatban. Motivációja végül az Agria Speciális Tűzoltó és Mentő Csoporthoz és a Verpelét Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez vezette, ahol egy képzés után fel is szerelhetett mint önkéntes tűzoltó.

„Az önkéntes tűzoltóknak szervezett tanfolyamon 11 férfi és én vettem részt, egyedüli nőként. Heves vármegyében több önkéntes tűzoltó egyesület van, ahol nők is teljesítenek önkéntes szolgálatot, ezért nem okozott meglepetést a jelentkezésem. A feladatok azonban nehezek voltak és persze cseppet sem csajosak"– mesélte Erika, aki viccesen megjegyezte, hogy a műkörmöket még védőkesztyűben is megviseli egy ilyen tanfolyam. Az egyedülálló édesanya ennek ellenére sikeresen teljesítette a feladatokat, az első éles riasztásán pedig már át is esett.

Erika boldogan vág bele az előtte álló kihívásokba, mint önkéntes tűzoltó Fotó: Lőrincz Erika

Egyik percben még mos és főz, a másikban már önkéntesként vonul menteni

Erika nagyon boldog, hogy sikerült régi álmát megvalósítania, és ma már a mentésben résztvevőkhöz tartozhat, a segítők oldalán állva a bajban.

Az első riasztásomkor öt perc állt rendelkezésemre, hogy összeszedjem magam, éppen mostam, főztem. Villámgyorsan mindent kikapcsoltam, mert jött a szirénázó tűzoltóautó és bepattantam mert életem első műszaki mentéshez kellett vonulni. A szívem a torkomban dobogott, és a káreset helyszínére kiérkezésig átbeszéltük a baleset részleteit. Persze nincs idő se sminket dobni, se a szükségleteinket rendezni, a hazaérkezés után pedig újra mostam, és főztem, folytattam ahol abbahagytam, mint minden átlagos háziasszony

– mesélt az életre szóló élményről Erika, akinek csak egy kérdése merült fel mindeközben: miért várt hosszú éveket ezek megvalósítására?

„Mindenkit arra bíztatok, hogyha belső késztetést érez egy mentő és tűzoltó csoporthoz önkéntesként csatlakozni, tegye meg. Nemtől, kortól és végzettségtől függetlenül szívesen fogadják az önkéntes szervezetek a segítő szándékú embereket. Összeköt minket a másokért végzett tenni akarás, a csapatszellem. A kormánytisztviselői főállásom és az önkéntesség kiegészítik egymást, nekem így került egyensúlyba az Életem. Sosem késő megvalósítani az álmokat, és nincs lehetetlen" – zárta beszámolóját az édesanya, akinek még rengeteg terve van álmai megvalósításához.