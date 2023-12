Csoda karácsonyra: egy nap alatt varázsolták újjá a gyermekotthont és ez még pénzbe sem került

Nemes cél érdekében fogtak össze Zuglóban. Önkéntesek festették ki szombaton az egyik gyermekotthont. Számukra csak az volt a fizetség, hogy biztosra vehetik, munkájuk után az itt élő gyerekek gyönyörű körülmények közt tölthetik mindennapjaikat.

Beszéltem az intézmény igazgatójával, Leilával, aki megemlítette, hogy egy éve az az álmuk, hogy megszépülhessen az intézmény , de sajnos még nem volt rá keret.

- emlékszik vissza Paár Péter, aki már megannyi nemes kezdeményezés mellé állt.

Sokan eljöttek, hogy rész vehessenek a gyermekotthon festésében Fotó: Faludi Koppány

Péter úgy gondolta, hogy segítséget kér egyik ismerősétől Tóth Istvántól a Kerítés dokitól. Aki nem volt rest. és leszervezte a szakszerű csapatot az összes munkafázisra, és még azt is elintézte, hogy a szükséges alapanyag is rendelkezésre álljon a munkákhoz. Ezeket különböző cégek ajánlották fel, mert ők is hozzá akartak járulni a nagyszerű kezdeményezéshez.

Nagyon jól sikerült a szervezés, és hatalmas csapat jelent meg szombaton az intézménynél. Késlekedés nélkül munkába is állt mindenki. Volt aki a padlót és a bútorokat takarta le. Mások a festéket keverték ki. Az egész épület egy hangyabollyá változott. A sok ember önzetlenül és szorgalmasan végezte a rá bízott feladatokat, hogy az épület ismét tiszta falakkal pompázhasson.A jelenlévők közül mindenkit egy cél vezérelt csak, hogy segíteni szeretnének a gyerekeknek. Így mindenki fizetség nélkül áldozta rá a napját a nemes feladatra.

Nekem Peti szólt, hogy lenne egy munka, amit meg kellene csinálni ingyen.

Én rögtön szóltam az egyik ismerősömnek Bernáth Józsinak. aki tudta honnan kell szakszerű segítséget kérni. Így valósulhatott meg, hogy ma ennyien itt vagyunk és dolgozhatunk ezen a nemes feladaton.

- mondta István aki nagyon örül, hogy ilyen összefogás jött létre, az otthon kifestéséért. Még így is, hogy ennyien eljöttek segíteni, egész napos munka volt az épület közösségi tereinek és folyosóinak festése. Mindenki szorgalmasan végezte a munkáját, így a gyerek már tiszta falak között ünnepelhetik a Karácsonyt.