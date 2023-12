Áprilisban 10. alkalommal rendezik meg az IBCC nemzetközi horgászversenyt

"A sport területén az egyik fő célunk az, hogy Magyarország minél több világversenynek otthont tudjon adni, hogy meg tudjuk mutatni az egész világnak az ország szépségeit, a magyar vendégszeretetet és gasztronómiát, az épített és természeti környezetünket" - emelte ki Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója.

Fotó: MTI

Felidézte, hogy a kormány 2018 decemberében együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Országos Horgász Szövetséggel (MOHOSZ), ami előttegy online konzultációban kérték ki a magyarországi horgásztársadalom véleményét az őket érintő legfontosabb kérdésekről Párbeszéd a magyar horgászat jövőjéről című kérdőívben. Ezt rövid idő alatt több tízezer horgász töltötte ki. "Mint minden konzultációt, ezt is követte intézkedés és döntés, így került bevezetésre például Magyarországon a horgászkártya, vagy éppen a természetes vizeket ilyen módon sikerült egyesületi kezelésbe adni, ami a magyarországi horgásztársadalomnak nagyon régi törekvése volt" - mondta.

"A több mint nyolcszázezer fős magyar horgásztársadalom egyértelműen számíthat Magyarország kormányának támogatására" - emelte ki a politikus, majd bemutatta az új horgász naptárt, amely a szervezet és a kormány összefogásában készült, és minden hónapra tartalmaz egy-egy fontos üzenetet. A naptárokat a szövetség minden tagjának eljuttatják majd.

Fotó: MTI

A kormányzat kiemelt figyelmet fordít a horgászatra, hiszen a MOHOSZ az ország legnagyobb civil szervezete, ezért a kiemelt figyelem a horgászat és a horgászat önszerveződése terén nem csak indokolt, hanem szükségszerű is - hangsúlyozta Kovács Zoltán államtitkár. Kiemelte: A kormány célja, hogy minél több, világviszonylatban is egyedülálló rendezvényt és sportrendezvényt hozzon Magyarországra. Az IBCC is ezek közé tartozik, ezért a kormány kiemelt rendezvényként tekint rá, és igyekszik minden segítséget megadni a szervezőknek.

Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke elmondta, hogy az év legnagyobb eredményeként elkészült a nemzeti horgászturisztikai stratégia, amelyet a napokban adtak át Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszternek. Ebből kormányrendelet készül majd, és bíznak benne, hogy a jövő év elején kormányzati segítséggel elindulhat az a horgász-turisztikai fejlesztés is, amelynek az egyik legfontosabb helyszíne a Balaton lesz.

Az elnök arról is beszélt, hogy a következő évben az egyik legfontosabb teendőjük a horgászokmányok digitalizációja lesz, és egy olyan applikációt is fejlesztenek, amelyben a fogási eredmények is láthatók lesznek.

"Az IBCC a világ egyik legrangosabb horgászversenye, amelyet évről-évre milliók követnek a világ minden szegletéből" - emelte ki Radu Moorar, az IBCC szervezője. Mint mondta, a versenyen az elmúlt kilenc év alatt több mint 30 országból, négyezernél is több horgász vett részt, és töltött el mintegy 1200 órát a Balaton vizén. "Nagyon örülünk, hogy a verseny által részesei lehetünk a balatoni horgászturizmus fellendülésének és hisszük, hogy a világ legjobb pontyhorgászata továbbra is erősíti ezt a folyamatot."

Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy a verseny elindulása óta megduplázódott a horgászlétszám a Balatonon, amelyhez a szervezet igyekszik a legjobb feltételeket biztosítani mind a halbetelepítésekkel, mind a kiegészítő szolgáltatások fejlesztésével. "Jól látható az a változás, amin a balatoni halállomány átment, hiszen az első verseny idején már egy 17-18 kilós pontynak is örültünk, most pedig szinte már észre sem vesszük ezeket a halakat, hiszen most 25-35 kilós halakat fognak a versenyzők." Hozzáfűzte: ez a fejlődés nem valósulhatott volna meg a horgásztársadalom hozzájárulása nélkül. Szári Zsolt bejelentette: jövőre nem fognak emelkedni a balatoni horgászjegy árak.