A hányatott sorsú Herceg falkavezért keres

Herceg négy év körüli husky, fajtájának minden előnyével és jellegzetességével. Ez a fajta jó teherbíró képességű, kitartó és erős, remek társa és munkakutyája annak, aki jól bánik vele. Csakhogy Herceg élete nem kezdődött valami fényesen: csalatkoznia kellett az emberekben.

Herceg szeret játszani. Fotó: Facebook

Történetéről annyit tudunk, hogy a gazdája Ózdon élt, ahol kikötötte őt a családi ház kertjében. Ez a nagy mozgásigényű huskynak már eleve rémes, de Herceget ráadásul ott hagyta a gazdája a kertben kikötve, amikor elköltözött külföldre. Valaki rátalált és szerette volna megmenteni. Talált is neki egy befogadót, csakhogy ő Pándon él, vagyis elég nagy távolságra.

- Ekkor kapcsoiódtunk be mi a történetbe - mesélte a Metropolnak Kiglics Dóra. - Nekünk is huskynk van, nagyon szeretjük az állatokat, és amikor olvastuk, hogy Herceg számára fuvart keresnek, hogy eljuthasson az örökbefogadójához, eldöntöttük, hogy segítünk.

Csakhogy a történet nem várt fordulatot vett.

Amikor megérkeztünk Pándra, úgy tűnt, hogy Herceg befogadója nem tudta, mire vállalkozik

- eleveníti fel a kellemetlen emléket Dóra. Kiderült, hogy a háznál van már három kutya és a befogadó nem készült fel arra, hogy összeszoktassa őket a jövevénnyel. Ráadásul nem tudott bánni az állatokkal. - Alig egy óra múlva már jött is a panasz, hogy Herceg nekiment a többi kutyának, akikkel persze rögtön össze lett eresztve.

Hercegnek az volt a szerencséje, hogy Dóráék nem hagyták magára. Saját kutyájukat a családra bízták és elhozták a szerencsétlen sorsú Herceget a pándi befogadótól, aki nem vállalta őt tovább. Nem akarták, hogy utcára kerüljön. Saját költségükön beoltatták és chipeltették, megvizsgáltatták az állatorvossal. Kiderült, hogy Herceg amúgy egészséges, csak a traumák, amiken keresztülment, nyomot hagytak a lelkében.

Olyan szerető gazdira volna szüksége, aki rá tudja szánni az idejét és energiáját, esetleg egy képzett tréner segítségét is igénybe veszi

- mondja Dóra. - A husky egyébként is igényli, hogy határozottan, ámde szeretettel bánjanak vele, szüksége van valakire, akit falkavezérnek tekinthet és nagy a mozgásigénye. Amúgy Herceg nálunk szelíden viselkedett, nem agresszív, szobatiszta és tanítható is. Mivel a saját kutyánk mellett nem tudunk róla gondoskodni, most egy Pest megyei kutyapanzió vendégszeretetét élvezi, ahol megkezdték a rehabilitációját, de ott legfeljebb egy hónapig maradhat.

Felelős gazdát keresnek neki, aki vállalja az ivartalanítását és azt, hogy élete végéig gondoskodik róla. A szállításában, ha kell, tudnak segíteni.

Ha valaki szereti őt és elnyeri a bizalmát, annak hűséges és odaadó társa lesz

- ígéri a kutya nevében Dóra.

Nézd meg, milyen cuki, amikor játszik: