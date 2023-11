Bejelentették az új oltást: "Az ideális az lenne, ha az emberek 88-90 százaléka oltott lenne"

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye szerint múlt héten befejeződött az influenza oltóanyagok kiszállítása a háziorvosi praxisokba és a foglalkozás-egészségügyi orvosokhoz, így október 30-tól a felnőttek részére rendelkezésre áll a háromkomponensű oltóanyag. A kockázati csoportba tartozók számára a kormány idén is térítésmentesen biztosítja a vakcinát, ami ebben a szezonban 949 ezer adagot jelent. Az influenza elleni védőoltás különösen javasolt a 60 év felettieknek, krónikus betegeknek, egészségügyi és szociális dolgozóknak, és a várandósoknak.

Térítésmentesen oltathatjuk magunkat fotó: shutterstock



A 3 éven aluliak védőoltására háromezer adag Vaxigrip Tetra és ezer adag Fluenz Tetra oltóanyag biztosított, ezek hamarosan országszerte elérhetővé válnak. A szezonális influenza elleni védekezés jelenleg ismert leghatékonyabb eszköze a védőoltás, amely biztonságos, és egyben segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket okozó, esetenként súlyos szövődményekkel járó betegséget. Az országos tisztifőorvos arra kéri a lakosságot, hogy önmaga és családja egészségének védelme érdekében kérje az influenza elleni védőoltást a háziorvosától – közölte az MTI.

Fontos az oltás a háziorvos szerint is

Rendelkezésünkre áll annyi oltóanyag az orvosi rendelőben, hogy különösebben nem kell mérlegelni, hogy ki tartozik abba a kategóriába, amelyik ingyen kaphatja meg a vakcinát. Ez főleg ilyenkor a szezon elején igaz

– mondta dr. Bense Tamás háziorvos.

Bense Tamás: ideális lenne a 88-90 százalékos oltottság Fotó: metropol

A családorvos elmondása szerint a krónikus betegeknél a kórelőzményeket a háziorvos ismeri, ezért náluk az ingyenesség egyértelmű, ahogy a 60 év felettieknél és a gyerekeknél is. Mint mondta, az influenzába sajnos ma is bele lehet halni, bár ez elég ritka, de nem szabad félvállról venni.

"Előfordulhatnak súlyos szövődmények például tüdőgyulladás, középfül gyulladás, és egy „egyszerű” megbetegedéstől is akár egy hétig kutyául érezheti magát az ember. Ráadásul egy influenza fertőzött könnyebben elkapja a koronavírust is. Előfordulhat, hogy valaki aggódik a családja miatt, nehogy megfertőzze például az idősebb, de oltatlan családtagját, vagy a kórházból babával hazatért feleségét, ezért inkább beoltatná magát. Én őket is a kockázati csoportba tartozónak tartom, és szerintem náluk is indokolt a térítésmentes oltás. Ha valaki semmilyen előnyt nem élvez, annak a háziorvos felírja receptre az oltóanyagot, az illető kiváltja azt a gyógyszertárban és a rendelőben beoltják. De mindez önkéntes. Az ideális az lenne, ha az emberek 88-90 százaléka oltott lenne" – mondta dr. Bense Tamás.