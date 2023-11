Hogyan öltözzünk fel hideg időben? Fedezd fel a férfiaknak szóló tippjeinket!

Alapból feltételezhető, hogy a férfi divat konzervatívabb, mint a női, de nem a 2023–2024-es téli szezonban. A férfi stílusok 100 százalékban megfelelnek a te igényeidnek is, hiszen kreatívak, egyediek, és mindenekelőtt melegek, mivel télen fontos a stílusos és funkcionális megjelenés. Hogyan lehet létrehozni egyet? Ötleteket mutatunk be az elegáns férfi stílushoz, és mindennapi javaslatokat is teszünk, tarts velünk!

Férfi divattrendek – mire kell összpontosítani a 2023–2024-es téli stílusban?

A 2023–2024-es téli szezon aktuális férfi divatja a modern és a retró keveréke. A modernitás jegyében jelen vannak a sportmotívumok, a technikai szövetek és stílusok, beleértve a tréningruhákat, kocogókat és pulóvereket. Optimista színpaletta uralkodik: energikus zöld, kék, narancs és sárga. A streetwear elemek klasszikus és retró motívumokkal kombinálódnak. Ezzel párhuzamosan visszatértek a divatos őszi és téli színek: bézs és barna. Meleg kötöttáru, pulóverek és elegáns kabátok viselhetők. A meghonosodott trendek közé tartozik a bőr minden formája, az après ski hangulatú mintás, garbós pulóverek, valamint az állógalléros, cipzáras pulóverek, amikhez érdemes szétnézni a MODIVO adidas Originals kollekciójában: https://modivo.hu/c/ferfiak/ruhanemu/felsok-es-polar-puloverek/marka:adidas_originals

A manapság népszerű téli férfi trendek az egyes stílusokban ügyesen kombinált ruhaelemek, amelyek célja, hogy a könnyed elegancia hatását keltsék, ami jól jön például a munkahelyen, de a hétköznapi alkalmi nemtörődömséget is magukban hordozzák. A lényeg, hogy lezser legyen, de stílusos. A 2023–2024-es tél divatos férfi megjelenésének kialakításához érdemes beszerezni néhány olyan kulcsfontosságú ruhadarabot, amelyek minden helyzetben könnyen használhatók. Nézd meg, mit vásárolj, és hogyan készíts divatos férfi stílusokat!

Férfi hétköznapi és utcai ruházati stílusok tollkabáttal

A pehelykabátok az őszi-téli szezon slágerei. Minden márka a saját értelmezésében mutatja be ezt a kabátot, kész megjelenések globális tárházát nyújtva, aminek köszönhetően a snowboard kabát ötletét gyorsan átvette az utcák frontja is. A férfi kabátok ezen kalibere tökéletes azok számára, akik többet várnak a ruhájuktól, mint a szép megjelenést. Hogyan kell viselni ezt a kabátot? Bárhogy! Érdekes férfi stílus alapja lehet a pehelykabát chino nadrággal és fűzős cipővel kombinálva, egy bőr városi táska kiegészítővel. Munka után egyszerűen cseréld le chino nadrágodat egy farmerre vagy kocogóra, bokacsizmád egy sportcipőre, táskád pedig egy kényelmes hátizsákra. Lehengerlő, nem?

Sportos férfi stílusok – hogyan készítsünk divatos utcai ruhákat?

A téli férfi stílusok erőteljes sportos hangulatot is áraszthatnak. A mindennapi sportruházat terén vitathatatlan vezető helyet foglal el a tréningruhák repertoárja. Télen kivételesen meleg, jól teljesítő outfit lehet. Érdemes odafigyelni a divatos melegítőnadrágok fazonjaira, amelyek mandzsettákkal is kiegészülhetnek, de egyenes szárúak is lehetnek. Hideg délutánokon tökéletesek lesznek a kötött vagy polár tréningruha szettek. Igen, a gyapjú divatos! Emellett érdemes megfontolni a kocogókat is, különösen farmer- vagy bőrkabátok társaságában mutatnak jól, de tökéletesen passzolnak a tollkabátokhoz, bomberdzsekikhez is. A tél alkalmas az oversize fazonok felvonultatására, amelyek praktikus, réteges, meleg megjelenést tesznek lehetővé. Ezen kívül érdemes megfontolni a meleg kiegészítőket, mint például a pehelysálakat és a balaklavákat.