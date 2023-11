Egy héttel az eltűnése után itt találták meg a 79 éves szolnoki nénit: már késő volt, nem lehetett rajta segíteni

Csillik Gyula Balázsné, lánykori nevén Németh Mária Terézia eltűnése akkor lett gyanús, amikor az üzletbe indulása után pár órával sem tért haza. Az idős hölgy férjével élt, aki azonnal jelezte fiuknak az eltűnést, és megindult a keresés. Azóta már az internetet is bejárta a néni fotója, de egész Szolnok és környéke is ki volt plakátozva Mária néni fotóival. A keresés egy hétig tartott, de hiába: a nénit bár megtalálták, már nem lehetett rajta segíteni.

Németh Máriát az interneten is keresték, hátha valaki felismeri Fotó: Facebook

„Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki segített a helyszíni keresésben”

A Metropolnak Mária néni unokája, Csillik Orsolya nyilatkozott, aki elmondta, hogy az eltűnése utáni este óta folyamatosan keresték a nénit, bejárva minden olyan helyet, ami ismerős lehet a számára. A terület azonban lefedhetetlen volt, hiszen Szolnokon akár buszra is szállhatott a 79 éves, demens néni.

Mivel nyugdíjasként egy igazolvánnyal is tudott utazni, így még a buszsofőrök sem szólhattak neki, hogy rossz irányba indul, mostanra szinte bárhol lehet, hatalmas a terület, ami szóba jöhet

– nyilatkozta az unoka kétségbeesve még a keresés alatt, hozzátéve, hogy a legnehezebb ilyenkor elviselni a tehetetlenséget, amit a család érez. Egy héttel Németh Mária Terézia eltűnése után megjött a hír, amitől mindenki félt: a nénit megtalálták, de már nem lehetett rajta segíteni. A kutatók jól érezték, hogy bárhol lehet a néni: a Szolnoktól 12 kilométerre lévő Zagyvarékas külterületén találtak rá.

„Sajnálattal értesítünk mindenkit, hogy a 2023. 11. 05-én szolnoki otthonából eltűnt, 79 éves Német Máriát, eltűnését követően egy héttel megtalálták Zagyvarékas külterületén, életén azonban már nem lehetett segíteni. Halálának körülményeit a rendőrség közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálja. Családjának, szeretteinek ez úton is őszinte részvétünket fejezzük ki. A keresésében segítőknek hálásan köszönjük munkájukat. Nyugodjék békében immár” – írta az Eltűnt Személyek Keresése E.Sz.K Hungary oldala Facebookon.

A szörnyű hírre unokája is reagált.

Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, különösen a barátainknak, akik részt vettek a helyszíni keresésben. Nagy Lacinak és Turi Lacinak, hogy szakmai tudásukkal is az ügy mellé álltak

– nyilatkozta a Metropolnak Csillik Orsolya.

A kutató csapatok sokáig keresték az eltűnt szolnoki nénit Fotó: Facebook / E.Sz.K Hungary

„Vigyázzunk az időseinkre, mielőtt baj történik”

Nagy László közel 10 éve dolgozik önkéntes eltűntkeresőként. Tapasztalatai szerint egyre több az idős, demens ember, akik eltűnéséhez riasztják a keresőcsapatokat.

Figyeljünk az időseinkre, még a baj bekövetkezte előtt tegyünk meg mindent értük. Ha már valahol ránk van szükség, az baj, és még akkor se garancia, hogy meg tudjuk találni őket. Ehhez mi már kevesek vagyunk, első a megelőzés

„Egyre több az idős, demens ember. Jó ötlet lehet beszerezni nekik egy Gondosórát, ami most minden 65 éven felülinek jár ingyen. Persze ez se garancia, de egy esély” – nyilatkozta Nagy László eltűntkereső, aki úgy véli, hogy bár az óra is lemerülhet, vagy nincs épp az eltűntnél, akkor is megadjuk vele az esélyt szerettünknek, hogy hátha be lehet mérni, vagy tud segítséget kérni idős rokonunk.