Annyi az érdeklődő, hogy meghosszabbítják a látás hónapját – ez várható ma

November 15-ig tart az idei Látás Hónapja kampány

A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres látásvizsgálaton való részvétel fontosságára és megteremtsék az igényt az éleslátásra. A felmérések alapján ugyanis az emberek több mint 50%-ának lenne szüksége valamilyen látáskorrekcióra, de még csak nem is tud róla. A Magyar Látszerész Szövetség által szervezett kampány keretében rengeteg optikában tartanak díjmentes látásellenőrzést, ingyenes szemüveg-ellenőrzést és szaktanácsadást. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Látás Hónapja kampányt 2023. november 15-ig meghosszabbítják! Aki részt venne egy ilyen vizsgálaton, az a latashonapja.hu weboldalon találhat egy térképes keresőt, aminek a segítségével könnyen megtalálhatja, melyik optika van hozzá a legközelebb.

Ezt a fotókiállítást érdemes megnézni

Budapest 13 arca címmel nyílik kiállítás a Szebeni Műhely Fotográfiai Alkotóközösség tagjainak műveiből Budapest 150. születésnapja alkalmából. A megnyitó november 8-án 18:00 órakor lesz az Eötvös10 Művelődési Házban (1067 Budapest, Eötvös u. 10.). A kiállítást Schiffer János, a Városháza Kiadó vezetője nyitja meg. A kiállítás november 26-ig tekinthető meg.

Ma ünnepli születésnapját a legismertebb álarcos hőst megtestesítő színész

1935. 11. 8-án született Alain Delon francia színész, akit Zorro szerepében először a hetvenes években láthatott a közönség. Delon édesanyja egy gyógyszertárban dolgozott, édesapja pedig egy mozi tulajdonosa volt. Alain a negyvenes években nevelőszülőkhöz került, később apja egy szigorú jezsuita internátusba küldte. Innen újra nevelőszülők vették magukhoz, majd újabb internátusok következtek, az utolsóból Alain megszökött. Ekkor mostohaapjához került, és a férfi mészárszékén kellett dolgoznia. A munka cseppet sem volt ínyére, ezért jelentkezett a haditengerészethez. Leszerelése után Párizsba ment és rendkívül előnyös külsejével hamar barátokra és pártfogókra lelt, és megismerkedett Jean-Claude Brialy színésszel. Az ő javaslatára elutaztak a cannes-i filmfesztiválra, ahol Delonra felfigyelt a befolyásos hollywoodi producer és egy hétéves hollywoodi szerződést ajánlottak neki. Összesen 89 filmben láthatta őt a közönség, 1975-ben például kamasz fia, Anthony kedvéért elvállalta a Zorro címszerepét is.

Két helyen lehet vért adni a fővárosban

Az ország számos pontján, így Budapesten is több helyen lehet ma vért adni:

7:00–19:00 óráig a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)

12:00–17:30-ig pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

További budapesti és országos helyszíneket ezen az oldalon lehet találni.

Ilyen lesz ma az idő. Fotó: Zhanzat Mamytova / Pexels.com

Hajnalban még esik, de délutánra kisüt a nap

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a hajnali záporok megszűnése után többórás napsütés valószínű, felhőátvonulásokkal. Az északnyugati szél a nap első felében még erős lesz. 10–15 fok közé csökken a hőmérséklet, Budapesten pedig csak 13 fok lesz a maximum 17 km/h-s szél mellett.

Kezdődik a Polska Jazz Fesztivál

2023. november 8–10. között tizenegyedik alkalommal rendezik meg a Polska Jazz Fesztivált Budapesten. Idén fellép a Superminimalism kvintett, az USO 9001 trió és a Tomasz Chyła Quintet, valamennyien a lengyel dzsessz új generációját képviselik. Szerdán este 8-kor kezdődik a Superminimalis koncertje a Budapest Music Centerben. A rendezvényről további információk itt olvashatók.

Ma van a radiológia nemzetközi napja

A hazánkban Radiográfusi Világnapként számontartott, évente megrendezett esemény a röntgensugárzás felfedezésének napján hivatott felhívni a figyelmet a szakterületre, mint hivatásra, illetve annak a modern betegellátásban betöltött diagnosztikai és terápiás szerepére. A hivatalos nevén International Day of Radiology (IDoR) napot az Európai Radiológiai Társaság (European Society of Radiolog), az Észak-Amerikai Radiológiai Társaság (Radiological Society of North America) és az Amerikai Radiológiai Társaság (American College of Radiology) kezdeményezésére először 2012-ben rendezték meg – írja a Wikipédia.