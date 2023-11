A Brüsszel által tervezett migránsgettókról is várják a véleményeket a nemzeti konzultációban

Brüsszel ránk akarja erőltetni az illegális migránsokat, de a magyar kormány álláspontja egyértelmű: nemet mond a migránskvótára és a migránsgettókra.

Kovács Zoltán / Fotó: Facebook

A most induló nemzeti konzultációban a migráció ügye is újra napirendre kerül. Nem csak azért, mert 2015 óta Brüsszelben mit sem változott a felfogás, a hozzáállás az illegális migrációhoz képest. Különös aktualitást ad a kérdésnek az, hogy miközben láthatóan és tudottan, szervezett bűnözői csoportok mellett most már radikális csoportok vették át az illegális migráció irányítását, Brüsszelben elfogadtak egy migrációs csomagot.

„Ez nem pusztán a szétosztás mechanizmusát elevenítené fel, és újítaná meg, hanem beleavatkozik, átírja az eljárások folyamatát is. Már azelőtt be kellene fogadni az illegális migránsokat, mielőtt a velük szemben lefolytatott eljárás véget érne. Ezáltal pedig olyan migránsgettók jönnének létre ott is, ahol eddig nem voltak, amit mi 2015 óta következetesen elutasítunk. Ahogy erre sokszor utaltunk, Magyarország Kormányának álláspontja az illegális migrációval kapcsolatban teljesen egyértelmű. Nem szabad beengedni az illegális migránsokat, nem szabad idehozni a bajt, hanem meg kell őket állítani a határon. Nagyon szoros, egyértelmű és szigorú határellenőrzésre van szükség, nem léphet Európa területére olyan, akivel kapcsolatban nem folytattak le ellenőrzést” – hívja fel a figyelmet Kovács Zoltán.