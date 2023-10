Soros-osztagok Budapesten, CEU-álruhában

Deutsch Tamás újságíróknak azt mondta: a szerdán kezdődött kétnapos konferencia valójában "a politikai szponzorok és a politikai szponzoráltak" találkozója, ahol azok fogalmaznak meg a "gyűlölet hangján mindenféle durvaságokat" a szuverenista magyarokkal és lengyelekkel kapcsolatban, akik az elmúlt években Magyarországra "gurítottak" legkevesebb 3 milliárd forintnyi dollárt annak érdekében, hogy számukra kedvező politikai változást érjenek el.



Úgy fogalmazott: a "gyűlöletworkshopon teljes létszámban felsorakoznak a szponzoráltak is", vagyis azok, akiknek a szervezeteihez, kampányához érkezett ezt a forrás. Ide sorolta a "dollárbaloldal politikusait", így Cseh Katalint és Karácsony Gergelyt, és a "dollárbaloldali médiát" is.

Az is döbbenetes, hogy a konferenciának a "Soros-egyetem" mellett szervezője a Fővárosi Önkormányzat is, amely bár saját elmondása szerint rendkívül súlyos anyagi problémákkal küszködik, érdekes módon erre van pénze. Hangsúlyozta: Magyarországon a dollárbaloldal szponzorai között ott szerepelnek az európai uniós intézmények, így az Európai Bizottság is, ahonnan a következő időszakban is milliárdos nagyságrendben érkeznek majd kampánypénzek Magyarországra.

Szerinte ezért ez a konferencia is világossá teszi, hogy a következő hetekben, hónapokban a lehető leghatározottabban fel kell lépni az ellen, hogy külföldi kampánypénzeket magyar politikai szereplőkhöz juttassanak, így vásárolva politikai befolyást.

– Ha az embernek az egyébként ijesztő erőfeszítések láttán lenne kedve viccelődni, akkor úgy is fogalmazhatnánk, hogy ma itt a politikai szponzorok és a politikai szponzoráltak találkozója történt meg a szemünk előtt – nyilatkozta Deutsch Tamás a Közép-európai Egyetem (CEU) budapesti épülete előtt, ahol a sajtótájékoztató alatt is zajlott Karácsony Gergelyék rendezvénye, a Budapest Fórum.

Ingyenes képzéseket indít a Közép-Európai Egyetem (CEU) Bibó István Szabadegyeteme Budapesten – írta a Népszavának küldött közleményében az intézmény. Legfőbb kurzus a Tarka ellenállás címet kapta, ahol a jelenlegi kormánnyal közismerten ellenséges szervezetek előadói fogják tágítani az érdeklődők szellemi horizontját:

A kurzuson értekezni fognak a polgári engedetlenség, az ellenállás, valamint a közösségszervezés (értsd baloldali rohamosztagok) kérdéseiről és lehetőségeiről.

Egy másik kiképzés a militarizmus hatását vizsgálja a nőkre, a nőkön elkövetett háborús erőszakot, a holokausztot, a reprodukciós jogok szabályozását, a női vallásosságot, a lélek és a hagyományok megélését, valamint a női test és a szépség viszonyát fogja taglalni, az eddigi tapasztalatok alapján valószínűleg nem konzervatív értékközpontú szemüvegen át.

Deutsch Tamás újságíróknak azt mondta: a szerdán kezdődött kétnapos konferencia valójában "a politikai szponzorok és a politikai szponzoráltak" találkozója, ahol azok fogalmaznak meg a "gyűlölet hangján mindenféle durvaságokat" a szuverenista magyarokkal és lengyelekkel kapcsolatban, akik az elmúlt években Magyarországra "gurítottak" legkevesebb 3 milliárd forintnyi dollárt annak érdekében, hogy számukra kedvező politikai változást érjenek el.

Úgy fogalmazott: a "gyűlöletworkshopon teljes létszámban felsorakoznak a szponzoráltak is", vagyis azok, akiknek a szervezeteihez, kampányához érkezett ezt a forrás. Ide sorolta a "dollárbaloldal politikusait", így Cseh Katalint és Karácsony Gergelyt, és a "dollárbaloldali médiát" is.

A rendezvényen Krekó Péter felolvasta a program szponzorait, amely szerint a Budapest Fórumot egyebek mellett a dollárbotránynál is feltűnt National Endowment for Democracy (NED), a German Marshall Fund/German Marshall Fund of the United States, a Friedrich Ebert Stiftung, a Heinrich Böll Stiftung támogatták. A Fidesz európai parlamenti képviselőjének tájékoztatása szerint a konferencia szervezője a rendkívüli anyagi problémákkal küszködő fővárosi önkormányzat.

Krekóról érdemes tudni, hogy 2011 óta a Political Capital ügyvezető igazgatója. 2016–2017-ben Fulbright-ösztöndíjas vendégoktató volt az Egyesült Államokban, az Indianai Egyetem Közép-eurázsiai Tanulmányok Tanszékén.

Az összeesküvés-elméletek szociálpszichológiájából írta doktori értekezését, melyet 2014-ben védett meg. Fő kutatási témái: az álhírek és az összeesküvés-elméletek, illetve az orosz politikai befolyás Nyugaton, és ennek kapcsolata az európai populizmussal és radikalizmussal. Ezen témákban a tudományos publikációkon túl rendszeresen jelennek meg írásai és nyilatkozatai a vezető nyugati médiában.

– Érdekes módon erre a gyűlölet-workshopra van pénz a fővárosi önkormányzatnál

− jegyezte meg hangsúlyosan Deutsch Tamás.

A helyszín kiválasztása is szimbolikus

A Fidesz európai parlamenti képviselője kifejtette: „a konferencián azok találkoznak, azok lépnek fel együtt, azok fogalmaznak meg a gyűlölet hangján mindent a magyarokkal és a lengyelekkel kapcsolatban, akik a magunk mögött hagyott években milliárdokat küldtek ide Magyarországra annak érdekében, hogy számukra kedvező politikai változást érjenek el.” A politikus úgy véli, a helyszín kiválasztása is szimbolikus volt, „hiszen évek óta halljuk tőlük, és az európai baloldaltól, hogy a CEU elűzetett Budapestről”.

Ehhez képest a CEU a mai rendezvény egyik fő szervezője

– mondta. A képviselő szerint botrányos, hogy a magyar választópolgárok által elsöprő többséggel megválasztott kormány képviselőinek tárgyalási kérelmét az Európai Bizottság képviselői visszautasítsák, miközben „a dollárbaloldal által szervezett gyűlölet-workshopon sokan személyesen, míg mások online, de részt vesznek”.

Deutsch Tamás szerint az előttünk álló hetekben-hónapokban a lehető leghatározottabban fel kell annak érdekében lépni, hogy „Magyarországon megszüntessük azt a gyakorlatot, hogy valakit külföldről támogathassanak a politikában”.

Az kéri a nótát, aki fizeti a zenészt.

– Úgy tűnhet, hogy a magyar dollárbaloldal képviselői krokodilkönnyeket hullatva keresik a hibákat, amelyeket elkövettek a 2022-es kampány során, ez azonban csak duma. Továbbra is az önmagukat kiszolgáltató és felajánló politikát folytatják. A 2024-es EP- és önkormányzati választás előtt pedig még nagyobb fokozatra kapcsolnak – zárta gondolatait a képviselő.

Ugyancsak időszerű Orbán Balázs Facebook bejegyzése amikor reagált arra a hírre, hogy a kivonulnak az EU-ból Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai.

A miniszterelnök politikai igazgatója azt írta,

Az ilyen kérdésekről nekünk, magyaroknak vannak történelmi tapasztalataink: csak akkor hisszük el, hogy a megszálló csapatok valóban távoznak a kontinensről, ha az utolsó Soros-katona is elhagyja Európát és Magyarországot.

Ettől még messze vagyunk…

Az Open Society Foundations (OSF) azzal indokolta döntését, hogy az Európai Unió intézményei és kormányai sokat költenek azokra a témákra, amivel az OSF is foglalkozik, ezért a világ más pontjaira fókuszálnak majd, ahol hatékonyabb lehet a működésük. Látjuk, hogy ebből végül semmi sem bizonyult igaznak...

A Fidesz európai parlamenti delegációvezetője azt pedig "botránynak" nevezte a CEU épülete előtt, hogy amikor a "magyar polgárok elsöprő többségének bizalmából megválasztott" kormány tárgyalást kezdeményez az Európai Bizottsággal, akkor az esetek nagy többségében erre nemet mondanak a bizottság tagjai, de amikor a "dollárbaloldali hálózat", a "Soros-hálózat" szervez "gyűlöletworkshopot", akkor személyesen vagy online részt tudnak venni a konferencián.

Hangsúlyozta: Magyarországon a dollárbaloldal szponzorai között ott szerepelnek az európai uniós intézmények, így az Európai Bizottság is, ahonnan a következő időszakban is milliárdos nagyságrendben érkeznek majd kampánypénzek Magyarországra.

Szerinte ezért ez a konferencia is világossá teszi, hogy a következő hetekben, hónapokban a lehető leghatározottabban fel kell lépni az ellen, hogy külföldi kampánypénzeket magyar politikai szereplőkhöz juttassanak, így vásárolva politikai befolyást.

Az is jellemző, hogy a Political Capital, a CEU Demokrácia Intézet és a Fővárosi Önkormányzat, idén immáron harmadik alkalommal rendezi meg a Budapest Fórumot.