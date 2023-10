Ennek a csillagjegynek ma kerülnie kell minden konfrontációt, mert megütheti a bokáját

2023. október 10.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kedden valaki csalódást okozhat, amitől dühös lesz. De talán, ha logikusan végiggondolná az illető motivációit és meglátná benne, mi vezetett ehhez a viselkedéshez, még az is kiderülhet, hogy ő valójában sokkal nagyobb problémákkal küzd, mint ön.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma nehezen bír egy feladattal, ezért érdemes lehet segítséget kérnie valakitől. Ha azonban azt szeretné, hogy szívesen tegye az illető mindezt, az eredményen is illik osztoznia majd vele.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kedden jól teszi, ha tudatosan kerül minden konfrontálódást. Inkább térjen ki a lehetséges ellenségeskedők elől a munkahely folyosóján, és kerülje a vitatkozást a főnökével is. Most ugyanis lehet, hogy túlzásba esne. Annak meg nem lehet jó vége…

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Talán már sokszor lejátszott képzeletben egy helyzetet, és azt hiszi, tökéletesen felkészült rá. Most azonban az élet rácáfol az előzetes elképzelésekre és a dolgok végül a valóságban egészen másképpen fognak alakulni, mint ahogy ön azt elképzelte. Még az is lehet, hogy sokkal jobban!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ahogyan kedden alakulnak ön körül a dolgok, nem biztos, hogy teljesen az lesz, amire számított. Egy váratlan tényező, vagy egy váratlan hír ugyanis jól összekuszálhatja a szálakat, és önnek hirtelen rögtönöznie kell majd.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Van olyan barátja, ismerőse, vagy rokona, akivel eltávolodtak egymástól, vagy egy múltbéli sérelem miatt nem tartják a kapcsolatot? Akkor a keddi nap legyen az a nap, amikor végiggondolja, hogyan is lehetne békét kötni. Valószínűleg már ő is változtatna a helyzeten, és oka van, hogy mégsem lép.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kedden kapcsolatainak kedveznek a bolygók, de persze ezt nem elég a csillagokra bízni, önnek is hozzá kell tenned valamit. Talán egy telefon, egy találkozó, vagy egy kedves üzenet most még egy fagyos viszonyban is felengedést hozhat.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A keddi napra egy új, kellemes időszak kezdeteként emlékezhet vissza majd később, de hogy ez tényleg így legyen, önnek is tennie kell. Bármibe is fog ma, az nagy eséllyel van sikerre ítélve, különösen akkor, ha mindehhez az akaraterejére is szüksége van.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma ki kell mozdulnia a komfortzónájából, jó hír, hogy ez önnek egyáltalán nem esik nehezére. Ahhoz ugyanis, hogy megtapasztaljon új dolgokat, be is kell vállalnia némi kockázatot és kísérletezést. Kedveznek önnek a bolygók, most szerencsés lehet.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma minden emberi kapcsolata intenzívebb lehet a szokásosnál. A barátságos emberekkel sokkal kellemesebben, a barátságtalanokkal sokkal kellemetlenebbül érzi majd magát, így igyekezzen ez utóbbiakat inkább elkerülni. Sokkal nyugodtabb és vidámabb lesz így a napja.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Kedden változásokat tapasztalhat maga körül, ami az emberi kapcsolataiban és talán az ön körül folyó dolgok ritmusában mutatkozik meg legerősebben. Mindez könnyen lehet, hogy ösztönzően hat majd önre, hogy változtasson ön is valamiben!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nagyon elszántan szeretne ma haladni, de könnyen lehet, hogy valaki akadályt állít ön elé, amit ha nem hárít el, nem lesz képes megfelelően teljesíteni a munkáját. Előzze meg a problémákat, mert a kialakult helyzetet most nehéz kezelni.