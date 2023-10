Ilyet még tuti nem láttál! Leemelték egy templom tetejét Békés vármegyében! - videó

Elképesztő, ilyet még biztosan nem láttunk – hatalmas daru segítségével leemelték a Békés vármegyei Eleken lévő Sarlós Boldogasszony-nagytemplom toronysüvegét. A helyiek szerint renoválják az egész templomot, így a kupolát is. Leemelték, hogy később könnyebben hozzá tudjanak férni.

Elképesztő látvány nyújtott a kupola levétele. Fotó: olvasói

Hát felejthetetlen élmény volt az biztos!

- kezdte lapunknak K. Roland.

Igazi látványosság volt a földön a toronysüveg. Fotó: olvasói

„Teljes renoválást kap a templom, így két év alatt a kupoláját is újra bádogozzák. A kereszt és a kupolán körbefutó díszítés megmarad csak aranyozva lesznek. Nagyon szép lesz, amikor elkészül! Körülbelül reggel tíz órára érkeztek meg az óriási daruval. Én amúgy is szeretem ezeket a nagy gépeket, de ez hatalmas volt! A szakemberek munkáját az is megnehezítette, hogy erősen fújt a szél, főleg akkor, amikor vették le a kupolát, de szerencsére a darus és az egész csapat ennek ellenére is tökéletesen hajtotta végre a műveletet! Már alig várom, hogy elkészüljenek a templommal, mert igazi büszkesége lesz a községnek!" -zárta.



Végül egy fa szerkezettel lefedték a templomot. Fotó: olvasói

Az eseménnyel kapcsolatban a helyi plébánia is megosztott néhány gondolatot:

„A műemlék templomunk alapkövét több mint 226 éve tették le őseink, a végleges, ma is látható állapotát a többszöri átépítések következtében 1902-re nyerte el, a most leemelt toronysüveg is akkor készült. Templomunk homlokzati és teljes külső felújítása több ütemben valósul meg. Az első ütemterv szerinti nagyszabású felújítás a toronysüveg teljes héjazatának cserjével, a süveg teljes bádogozásával, az eredeti hagymakupola középmetszésében körbefutó díszítőpánt és a kereszt restaurálásával kerül megvalósításra. A több, mint 400 tonnás a daruval a városháza és a templom közötti zsebkendőnyi területre emelték le a majd 10 tonna súlyú süveget, hogy utána megkezdődhessen a renoválása.” - írták.

A kupola levételéről itt tudod megnézni a videót: