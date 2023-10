Döbbenetes! Kiszemeltek maguknak az UFO-k egy Heves vármegyei férfit

– Rá négy hétre is történt egy bizarr fényjáték, második alkalommal magasabban láttam, akkor nem jött olyan közel, mint először. Olyan volt, mintha a hegyből jött volna ki valami. Próbáltam megmagyarázni, hogy biztos a hegyekből a fémek, meg a mágnesesség miatt történhetett valami – találgat a férfi, aki egész életében racionális válaszokat keresett az eseményre. A korabeli újságok megpróbálták felfújni az esetet, és írtak róla, hogy Lajos személyesen is találkozott egy furcsa kinézetű idegennel, ám ő cáfolta ezt.

– Írták korábban, hogy találkoztam személyesen is földönkívüliekkel, miközben csak annyi történt, hogy bejött egy hatalmas szarvasbika a kutyakiképző területre, szóltam is a többieknek, hogy szarvaspörkölt lesz vacsorára. Az állatok akkor is megbolondultak. Az emberek akkor már összevissza beszéltek esetről, az első megmagyarázhatatlan fényjáték miatt. A laktanya ezen részével nem igazán foglalkoztak, mindig le volt zárva, oda ki se lehetett menni. A találkozás már csak egy kitaláció volt, viszont az azonosítatlan tárgy az égen az valódi volt. Abban az időszakban ezt kétszer is láttam, de azóta sem tapasztaltam ilyen földönkívüli dolgokat – árulja el férfi.