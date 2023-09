Ne lepődj meg, ha elhúz melletted a Taxi című film legendás Peugeot-ja

Idén márciusban jártunk Lénárt Jánosnál Sülysápon, aki a fejébe vette, hogy elkészíti saját és kisfia egyik kedvenc filmjében, a Taxiban látható legendássá vált Peugeot-nak a másolatát, replikáját.

Nem volt semmilyen különös célunk, pusztán a magunk szórakoztatása és persze maga a kihívás. Akkor azzal nem számoltam, hogy ez ennyire nehéz lesz és ennyi ideig fog tartani, de újra megcsinálnám minden viszontagság ellenére. A sportban és az életben is soha fel adás motivál, ez sokat segített ebben a kalandban, küldetésben is

– kezdte mondandóját János, aki nem mellesleg világbajnok kempos és WFC Ökölvívó Európa bajnoki övet is elnyerte nemrégiben. A harcművész elárulta, hogy tavaszi beszélgetésünk után többen is megkeresték és segítséget ígértek neki, ám ezekből semmi sem lett és csaknem magának kellett elkészítenie a másolatot.

"A családomon kívül ketten segítettek, az egyik egy 3D nyomtatással foglalkozó személy, illetve a másik, akitől a fehér festéket kaptam. Arra nem számítottam, hogy ezzel lesz a legtöbb munka és ilyen nehéz egy szürke autóból fehéret varázsolni, persze előtte sosem foglalkoztam fényezéssel, festéssel"

- fogalmazott Lénárt János.

A festés okozta a legnagyobb gondot Jánosnak a replika készítésekor Fotó: Lénárt János

A replika készítője arról is beszélt, hogy szintén kihívás elé állította, hogy nem voltak kész adatai, méretei a filmben lévő autóról és bár elérte annak tervezőjét, készítőjét Dylan Gutiee-t ő 3000 euró ellenében segített volna.

Ennyiből három ilyen autót vehettem volna, így maradt a film aprólékos kikockázása, a szemmérték használata, ám a semmiből jelentkezett egy személy, aki kész adatokkal szolgált. Büszke voltam, hogy ezek alig tértek el az én becsléseimtől

– fejtette ki az apuka, aki abba is beavatott minket, hogy az autó mindenre képes, amire a filmes társa, sőt már le is vizsgáztatta, forgalomban is használható a replika.

"Az elején számoltam, hogy mennyi pénzt költök rá, aztán abbahagytam, ám a sok munkaóra, kutatás, utánajárás abszolút megérte. Amikor elkészült akárcsak egy újszülöttet a szülei, úgy bámultuk az alkotásunkat a fiammal"

- osztotta meg lapunkkal a civilben muay thai edzőként dolgozó János, aki márciusban elmondta, hogy ha elkészül a jármű meghívja Samy Nacerit, aki a filmben a turbó taxi sofőrjét alakította.

Samy Naceri a Taxi című film első részében Fotó: Jelenet a Taxi című filmből

Még tavasszal emaileztünk, akkor nyitott volt a dologra, de amíg azt autón dolgoztam nem beszéltünk, most fogom majd újra felvenni vele a kapcsolatot, az utazás, szállás, egyéb költségeit én fogom állni.

- zárta gondolatait Lénárt János.