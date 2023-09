Új pókfajt fedeztek fel a tudósok, nem fogod elhinni, hogy kiről nevezték el

Kevés olyan élőlény van a világon, amitől annyira rettegnek az emberek, mint a pókoktól. Sokan már akkor is kirohannak a házból, ha egy egészen aprócska pókocskát meglátnak. Persze vannak közöttük olyan példányok is, amik nem csupán rémisztőek, de veszélyesek is, bár ezek általában nem támadnak csak úgy ok nélkül, hiszen a legtöbb fél az embertől.

Képünk illusztráció

Mindig hatalmas dolognak számít, ha a tudósok egy új állatfajt fedeznek fel a Földön, főleg manapság, mikor sajnos elég sok a kihalás szélére kerül. A legveszélyesebb élőlények hazájában, Ausztráliában most sikerült egy új pókfajt találni, ráadásul egyáltalán nem volt gondjuk a szakembereknek azzal, hogy elnevezzék.

A pókon látható, különleges, fehér mintázat egyből a Tom Hardy főszereplésével készült Venom című filmet juttatta a tudósok eszébe, ezért elnevezték az új fajt Venomius tomhardyi-nak.

A Venom című képregényfilmet 2018-ban mutatták be és gigantikus sikert aratott, de a karaktert előtte is láthattuk már a Tobey Maguire-féle Pókember 3-ban. Úgy tűnik, hogy a felfedezéshez köthető négy szakember, Giullia Rossi, Pedro Castanheira, Volker Framenau és Renner Baptista nagy rajongója Tom Hardy alkotásának.

Itt lehet megtekinteni, hogy néz ki a Venomius tomhardyi.

Ugyan a Venomius tomhardyi elnevezés alapján úgy tűnhet, hogy egy mérgező pókfajról van szó, de valójában nem az. Az egyelőre még kérdéses, hogy vajon mit szól ehhez a megtiszteltetéshez Tom Hardy. Egyébként ennek köszönhetően egy olyan ikon nyomdokaiba lépett, mint Harrison Ford, akiről egy kígyófajt neveztek el.