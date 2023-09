Magyar Diáksport Nap: támogatásra pályázhatnak a sportos iskolák

A Magyar Diáksport Napjának pénteki központi rendezvényén egy új iskolatámogatási rendszert jelentett be a Magyar Diáksport Szövetség. Az MDSZ szervezésében idén is országszerte több mint 1.300 iskolában mintegy 320.000 gyermek részvételével zajlottak a Magyar Diáksport Napja programjai. A jeles napon az MDSZ hivatalosan is útnak indította az Aktív Iskola Programot.

Rubint Réka mozgatta meg a gyerekeket Fotó: MDSZ

Iskolafejlesztési program

A diáksportnap idén Magyarországon egy különleges alkalom is egyben, ugyanis hosszú évek fejlesztőmunkája eredményeként az MDSZ bejelentette új iskolai mozgásösztönző programja, az Aktív Iskola védjegyrendszer elindítását. A kezdeményezés hátterében azok a tudományos eredmények állnak, melyek szerint a rendszeres testmozgás komplexen gyakorol pozitív hatást a gyerekekre: nemcsak a testi egészségüket fejleszti, hanem többek között serkenti az agyműködést, oldja a stresszt, javítja a tanulási teljesítményt, illetve a fizikai és mentális teherbíró képességet. Ezek alapján kijelenthető, hogy a gyerekek egészségének alapja a mozgás, és az aktív gyerekkorral lehet megalapozni az egészséges felnőttkort.

Az új programmal az a célunk, hogy segítsük az iskolákat, hogy minél több mennyiségi és minőségi rekreációs mozgáslehetőséget nyújthassanak a gyerekeknek.

- emelte ki Balogh Gábor, az MDSZ elnöke.

Eszközökkel is segítik az iskolákat Fotó: MDSZ

A program az alábbi területeken segíti a mozgásösztönzést:

Hangsúlyt fektet a minőségi testnevelésre: támogatja a testnevelést tanító pedagógusok szakmai fejlődését és megújulását, és előtérbe helyezi a fittségoktatást;

és megújulását, és előtérbe helyezi a fittségoktatást; Bővíti a tanórán kívüli iskolai sportfoglalkozások és tömegsport események körét, vagyis a minőségi diáksport kínálatát;

Egészséges életmódot támogató és mozgásra ösztönző környezetet teremt: olyan iskolai környezet kialakítására és tanulásszervezési megoldások alkalmazására sarkall, amely aktivizálja a gyerekeket, tanulókat tanórán, tanórák között és azon kívül is;

olyan iskolai környezet kialakítására és tanulásszervezési megoldások alkalmazására sarkall, amely aktivizálja a gyerekeket, tanulókat tanórán, tanórák között és azon kívül is; Segíti a tanulók bevonását, azaz a diákok bekapcsolódását az iskolai sportaktivitások, mozgásprogramok szervezésébe, lebonyolításába.

Folyamatos tapasztalatmegosztó, tájékoztató és fejlesztést célzó kommunikációra ösztönöz az iskolán belül, a szülői közösséggel, más Aktív Iskolákkal, lehetséges partnerekkel az adott településen, tehát hangsúlyt fektet a partnerségre és a nyilvánosságra.

Vidéken is mozogtak

Az ország számos pontján sportoltak a diáksportnap alkalmából. Például a nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskolában kilenc helyi sportegyesület képviseltette magát, lehetővé téve a tanulók számára, hogy különböző sportágakat próbáljanak ki, beleértve az ugrókötelezést, küzdősportokat és lovaglást is. Emellett olyan sportágakba is belekóstolhattak, amelyeknek nincs egyesülete Nagyatádon. A szintén a településen lévő Árpád Fejedelem Általános Iskolában a diákok közös bemelegítés után 2023 métert futottak és sorversenyt rendeztek. A helyi szakképző iskola diákjai pedig a sportcsarnokban ünnepelték a diáksportnapot.

Több sportot is kipróbálhattak Fotó: Ormai Bálint

17 éve indult útjára a kezdeményezés Minden évben szeptember utolsó napjaiban ünneplik Magyarországon a Magyar Diáksport Napját, immár tizenhét éve. 2015-ben először megrendezték az Európai Diáksport Napját is. 2019-ben már 44 országban összesen 3-3,5 millió gyerek vett részt az Európai Diáksport Napján. Az Országgyűlés 2017-ben hivatalosan is elismerte ezt a napot a 30/2017. (XII. 13.) OGY határozatával, és minden év szeptemberének utolsó péntekét a Magyar Diáksport Napjává nyilvánította. A tanév rendjéről szóló rendelet 2020-tól kezdve hivatalosan is rögzíti a Magyar Diáksport Napját. Ez azt jelenti, hogy az iskolák már nemcsak önkéntesen, hanem a munkatervükben meghatározott módon is részt vehetnek a témanaphoz kapcsolódó programokon, hasonlóan a témahetekhez. Így a tantervben előírt tanítási órákat és egyéb foglalkozásokat a Magyar Diáksport Napján belül is megszervezhetik, hogy még inkább ösztönözzék a diákok sporttevékenységeit és az egészséges életmódot. A 2023-2024-es tanévben ez a nap szeptember 29-ére esik.