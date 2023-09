Extra kedvezmények diákhiteleseknek a Gránit Banktól

A lehető legszélesebb körű kedvezménycsomagot állította össze a Gránit Bank – a Diákhitel Központ Zrt. által kiírt közbeszerzési pályázat egyik nyerteseként – a diákhitelt igénylő hallgatóknak. A többféle kamat- és díjkedvezményt kínáló Gránit Diákhitel Számlát a felsőoktatásban és a szak- és felnőttképzésben résztvevők egyaránt megnyithatják, és azok is válthatnak erre a számlacsomagra, akik már kaptak diákhitelt.

Fotó: Gránit Bank Zrt.

A Gránit Diákhitel Számlához kapcsolódó kedvezmények között a Gránit Bank – a piacon egyedülálló módon – 4%-os visszatérítést ad a folyósított diákhitel összege után, amely félévente akár a 30.000 forintot is elérheti. Emellett az a hallgató, akik szelfivel nyitja meg a Diákhitel Számlát, extra 32 ezer forint ajándékot kap, továbbá a minden egyes sikeres ügyfélajánlásért további 9 ezer forint érkezik a számlájára, így összességében több mint 100 ezer forint jóváírást szerezhet az első évben. Az extra bevételek mellett a takarékoskodást segíti, hogy a diákhitel beérkezésének hónapjában a számlán lévő szabad pénzeszköz után a látra szóló kamat mértéke a mindenkor érvényes MNB alapkamat mínusz 5,00%, azaz jelenleg évi 8,00% (EBKM: 8,00%). Emellett díjmentes a diákszámla vezetése és hozzá kapcsolódó dombornyomott bankkártya, továbbá ingyenesek az elektronikus csatornákon lebonyolított forint utalások és a csoportos beszedések is összeghatár nélkül.

A Gránit Diákhitel Számla a mindennapi pénzügyek és a hitelfelvételek terén is számos további kedvezményt kínál:

Díjmentes értékpapír számlanyitás, számlavezetés és állampapír vásárlás/eladás

Kamatkedvezmény ingatlanfedezetes lakáscélú és szabadfelhasználású hitelekre

1,00% kamatkedvezmény folyószámlahitelre

205.000 Ft jóváírás Babaváró Kölcsön igénylése esetén

Feltétel nélkül leköthető a kimagasló kamatozású (mindenkori éves MNB alapkamat mínusz 2,00%, EBKM: 10,95%) 13 hónapos lejáratú KamatMax Plusz betét

10% kedvezmény Platinum bankkártya mindenkori éves díjából

10% kedvezmény egyedi utas- és poggyászbiztosításra

Díjmentes Press Reader alkalmazáshoz való hozzáférés, ahol több mint 7000 újság elérhető Platinum és Metal bankkártya esetén

Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese Fotó: Gránit Bank Zrt.

„A Gránit Bank digitálisnak született, ahogyan a mostani egyetemisták is. Ismerjük az igényeiket, tudjuk, hogy a digitális ügyintézés kényelme és a magas ügyfélélmény ma már alapkövetelmény, a Bank digitális üzleti stratégiája pedig a kezdetektől ezen elvárások teljesítését tűzte ki célul” – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Bank Lakossági Divíziójának vezetője.

„Ezért a fiatalok számára elsődleges mobilbanki applikáció funkciót is igényeikre szabtuk és bővítjük a jövőben is. Az appban azonnal igényelhetnek digitális bankkártyát, amivel rögtön fizethetnek is, egy közös vacsora árát QR-kóddal vagy fizetési kérelemmel is szétoszthatják, beépített költéselemző segíti a pénzügyek kézben tartását, és olyan, a piacon egyedülálló – fenntarthatóságot szolgáló – Öko Kalkulátort használhatnak, amely megmutatja a bankkártyás költések ökológia lábnyomát és segít annak csökkentésében is” – sorolta Jendrolovics Péter.

Jelen kommunikáció nem minősül ajánlattételnek, az abban foglalt információk tájékoztató jellegűek, a tájékoztatás nem teljes körű, csak a figyelem felhívására szolgál. A betéti szerződés részletes leírását az Üzletszabályzat és a Betétügyletek ÁSZF tartalmazza. Részletek: https://granitbank.hu/diakhitelszamla. *Amennyiben az Ügyfél a GRÁNIT Diákhitel számlával rendelkező Ajánlótól kapott kód segítségével szelfivel nyit GRÁNIT Diákhitel számlát. A szelfi számlanyitás feltételeit a GRÁNIT Diákhitel számláról szóló Hirdetmény tartalmazza: https://granitbank.hu/lakossagi-hirdetmenyek.

(X)