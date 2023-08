Üzenet a túlvilágról? Megrendítő hírt kaptak a tudósok

A több mint 1,4 millió követővel rendelkező „időutazó” állítja, a tudósok 2057-ben be fogják bizonyítani, hogy van túlvilág, és ez magában foglalja a reinkarnációt is – írja a Daily Star.

Egy magát időutazónak hívó internetező szerint a tudósok hamarosan be fogják bizonyítani, hogy létezik túlvilág (Fotó: Pexels)

A felhasználó videói mostanáig a természeti katasztrófák, háborúk megjövendöléséről, valamint arról szóltak, hogy az emberek mikor lépnek először kapcsolatba földönkívüliekkel. „Nem ismert, hogy újra lehetsz-e ember, de az biztos, hogy egy másik állatfajjá válhatsz” – jelentette ki a halál utáni életről a TikTok-felhasználó.

„Nem értem. Miért mondanád el nekünk mindezt? Mit nyersz vele?” – kérdezte egy kommentelő a posztolót, de mások is kétségbe vonták az elhangzottakat. Többen is akadnak egyébként, akik „időutazónak” tartják magukat. Születtek már posztok féreglyukakról, mitikus lényekről és „ellenséges idegen fajról” is. Ezek az állítások mindig nagy port kavarnak, de elmondható, hogy az emberek nagy része inkább csak szórakozásként követi az ilyen jellegű tartalmakat.