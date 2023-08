Óriási húzás! Visszahozza a lakásnyereményt a Szerencsejáték Zrt.

Szeretnél egy szuper lakást, méghozzá úgy, hogy nem kell érte fizetned? Nos, nincs más dolgod, válts ki egy Játékoskártyát. Játékoskártya igénylésére a Szerencsejáték Zrt. terminállal rendelkező 4300 értékesítőhelyén vagy online is van lehetőséged. A Játékoskártya kiváltása önkéntes és díjmentes. Ha kitöltötted a regisztrációs űrlapot, már kézhez is veheted saját Játékoskártyádat, amit a következő játéknál már használhatsz. Ráadásul most egy gigantikus tárgynyereményért is harcba szállhatsz augusztus 28-ától.

A Szerencsejáték Zrt. és az OTP Bank hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be a bombahírt. Ez pedig nem más, mint hogy visszatér a lakásnyeremény. Az idősebbek még emlékezhetnek rá, hogy 1957-től a 70-es évek közepéig a tárgynyeremény-sorsolások legdrágább tétele egy ingatlan volt.

Ebben az időszakban több mint 500 lakást, 220 nyaralót, autókat és háztartási eszközöket sorsoltak ki

– mondta Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója.

Csányi Sándor: „Idén 600 lakást építünk” / Fotó: Ripost

Ezúttal egy budapesti, 110 milliót érő penthouse-jellegű lakást lehet megnyerni.

A lakást az OTP Ingatlan Zrt., Magyarország egyik legmegbízhatóbb ingatlanfejlesztője építteti. Az emberek mindig nyugodtak, ha az OTP nevét látják, mert tudják, hogy biztonságban van a pénzük. Idén 600 lakást építünk

– tette hozzá Csányi Sándor.

De vajon milyen aktualitása van egy ekkora nyereménynek?

Ezzel a kiemelkedő nyereménnyel kívánja megünnepelni a nemzeti lottótársaság, hogy immár 1 millió játékos igényelte a Játékoskártya-szolgáltatást a lottózókban

– mondta Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Mager Andrea örül, hogy ilyen nagy nyereményt tudnak kisorsolni / Fotó: Ripost

Majd hozzátette: „Nagy öröm számomra, hogy az OTP Bankkal együttműködve, egy ilyen kiemelkedően nagy értékű ingatlant tudunk kínálni, visszahozva a nagy múltú lakásnyereményt játékosaink számára.”

Csányi Sándor azt is elárulta, hogy a 110 milliós lakás Kőbányán, a Somfa Liget lakóparkban épül, egy gyönyörű helyen.

Nagyon örülünk, hogy egyre többen regisztrálnak hozzánk, így már 1 millió Játékoskártyával rendelkező játékosunk van, év végéig pedig további 30 százalékos növekedésre számítunk, így elérhetjük az 1,3 millió játékost

– fogalmazott Mager Andrea.

A lakást 2024. március 3-án sorsolják ki azok között, akik kiváltják a Játékoskártyát.

A sajtótájékoztatón egy nagyon kedves gesztus is történt: Csányi Sándor a Szerencsejáték Zrt.-nek adományozta Lottó Ottó „számos” ruháját, melyet Kabos László viselt, cserébe pedig Mager Andrea egy stilizált tablót adott át Csányi Sándornak.