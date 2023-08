„Minden okkal történik” – rettenetes tünetekkel fordult orvoshoz a kismama

A 29 éves Hannah Williams áprilisban esett teherbe. Két hónappal később mellkasi fájdalmak gyötörték, alig bírt felmenni a lépcsőn első emeleti lakásába. Először tüdőgyulladást diagnosztizáltak nála az orvosok, de kiderült, hogy ennél sokkal nagyobb a baj. A nő a terhessége miatt nem kapott antibiotikumot, az állapota pedig romlani kezdett.

A kismama mindent megtesz, hogy felnevelhesse gyermekét Illusztráció: Pixabay

A későbbi vizsgálatokon kiderült, hogy a nő hármas stádiumú tüdőrákban szenved. „Pozitív ember vagyok és hiszem, hogy minden okkal történik. Elég erős fiatal és fitt vagyok ahhoz, hogy leküzdjem ezt” – nyilatkozta betegségéről Hannah, aki arról is beszélt, hogy nem akarja megszakítani a terhességét. A diagnózis után 4,5 liter folyadékot szívtak le a tüdejéből és megkezdték a kemoterápiát. Hannah hősiesen kiállja a megpróbáltatásokat, várandóssága miatt a legerősebb fájdalomcsillapító, amit kaphat, a paracetamol. Mint mondta, néhány hét alatt teljesen felfordult az élete, ami számára is érthetetlen, főleg, hogy soha nem dohányzott, alig fogyaszt alkoholt és rendszeresen sportol. Az energiáit most mindenesetre arra összpontosítja, hogy a kicsi és ő is egészséges legyen.