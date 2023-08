Légiriadó: Novák Katalin egy óvóhelyről jelentkezett be Kijevben - Fotó

Novák Katalin Magyarország köztársasági elnöke közösségi oldalán jelentette be, hogy Kijevbe utazik, ahol tervei szerint egy ideiglenes óvodát ment meglátogatni, amelyet magyar támogatásból az Ökumenikus Segélyszervezet hozott létre és működtet.

Novák Katalin Magyarország köztársasági elnöke

Nemrég pedig arról számolt be, hogy végül egy óvóhelyen kötött ki egy légriadó miatt. Pontosabb részleteket nem lehet tudni, de mint a fénykép is bizonyítja, a TEK munkatársainak biztonságában van most is Novák Katalin.

„Óvóhelyen - légiriadó Kijevben.” - írta Novák Katalin Instagram-oldalán megosztott fényképéhez.