„Amíg nem családtagról van szó, addig könnyű okoskodni!" – a kommentelők zöme a mentők pártján áll az Üllői úti biciklisávok kapcsán

A Metropol korábban többször beszámolt róla, hogy a budapestiek mennyire értelmetlennek tartják a kerékpársávokat leválasztó zöld cölöpöket. Most azonban már az emberéletekről van szó!

Az a kisebbik baj, hogy dugókat okoz a kerékpársáv. Fotó: Vaskó Tamás / Metropol

Karácsony Gergely főpolgármester az M3-as metróvonal felújítása után a kerékpárosoknak adta azt a sávot az Üllői úton, ahol azelőtt a metrópótló buszok, mentősök, taxisok közlekedtek. A budapestiek egy része ezt több szempontból is helyteleníti. Legutóbb az Országos Mentőszolgálat hívta fel a figyelmet arra, hogy mennyire megnehezíti az emberi életek mentésében őket, hogy a zöld cölöpöket is kerülgetniük kell.

Bár a mentők is támogatják a biztonságos kerékpározást a fővárosban, az újonnan kialakított biciklisávok azonban nagyban megnehezítik a mentőautók közlekedését. A buszsávokból kialakított kerékpárutak ahhoz ugyanis keskenyek, hogy a mentőautó biztonságosan haladjon rajta, az oszlopok ráadásul még a parkolást is megnehezíthetik egy-egy helyszínen. Az életmentők próbálnak alkalmazkodni az új helyzethez, ez azonban nem mindig egyszerű, ezért a közlekedők megértését kérik!

– írták Facebook-oldalukon.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője szerint nem telik el nap úgy, hogy a munkatársai ne panaszkodnának a póznák miatt.

Amikor a mentők érdekéről vagy szempontjáról beszélünk, akkor gyakorlatilag a betegeink érdekéről és szempontjáról beszélünk. Hiszen nyilván nem minden mentőfeladat életveszély, viszont vannak olyan esetek, amikor minden perc, minden másodperc számíthat. Ezért minden olyan tényező, ami a mentők szempontjából nehézséget, akadályt jelent, az említésre érdemes

– írta meg a Magyar Nemzet, hogyan reagált Győrfi Pál.

A probléma elsősorban az, hogy a kerékpárutat a közúttól veszélyes cölöpök választják el: a mentősöknek nehéz abban a sávban közlekedniük, mely számukra szűk, a bringásoknak viszont indokolatlanul széles. A mentős sofőrnek sávváltáskor, a sebességük megválasztásakor már az oszlopok közti távolságokra is figyelniük kell, nehogy fennakadjanak az egyiken, például amikor egy beteget szállítanak. Ha pedig le szeretnének parkolni, szintén figyelembe kell venniük. Arról nem is beszélve, hogy az autósok, mikor elengedik a mentőautót, szintén ki kell kerüljék az oszlopokat. Mindez a mindennapi forgalom közlekedése mellett már az életmentést is nehezíti.

A zöld cölöpök miatt az autósoknak nehezebb félreállniuk, ha jön a mentő. Fotó: Vaskó Tamás / Metropol

Rengetegen írták meg véleményüket a Karácsony Gergely főpolgármester által odatelepíttetett zöld cölöpök kapcsán. Többségük szerint valóban nem így kellene ott kialakítani a sávokat.

Valós a probléma, ami komoly gondokat fog még okozni, ha nem oldják meg! Amíg nem egy családtagról van szó, addig könnyű okoskodni!

– írta egy kommentelő erre vonatkozóan.

A gond az elkerítést szolgáló rudakkal van, nem a kerékpárúttal

– írta egy kerékpáros.

A képen jól látszik, hogy a mentősök csak nagyon szűken férnek el a sávban. Fotó: OMSZ

„Mindez azért, mert van egy főpolgármester, aki nem tud kocsit vezetni, meg a sleppjében van néhány agyhalott, aki a fejébe vette, hogy megbénítja a közlekedést a fővárosban. Igaz, hogy ezzel elég nagy környezeti és egyéb kárt is okoznak, mert ezeket a döntéseket sem társadalmi vita, sem bármiféle egyeztetés nem előzte meg.”

Nem irigylem őket (a mentősöket), hogy még erre is figyelniük kell. Természetesen első az emberélet, amíg ők nap mint nap rajtunk segítenek, mi autósok és/vagy bringások csak ki tudjuk kerülni a mentőautót.

„Remélem ezt a balf…t, aki ezt kitalálta, majd ott szállítják kórházba, a kerékpársávban, ha szüksége lesz rá.”

Én támogatom Karácsony összes bringabarát intézkedését, ez nem újdonság, nagyon jó az Üllői úti sáv, nagyon szeretem, de kezdetektől mondom, hogy a zöld cölöpre semmi szükség, anélkül is vigyázunk egymásra!

„Jártam mostanában a Váci úton a Nyugati környékén. Nagyjából 10 percenként halad el 1 db bringás a bringasávban. Biztos nagyon megérte.”

Jövőre leváltjuk a főbiciklist, legkésőbb akkor le lesznek szerelve.

„Remélhetőleg egyszer ehhez az elmebeteg, alkalmatlan, magas vékonyhoz nem érnek majd oda időben a mentők, ha szüksége lenne rájuk, és akkor Budapest végre megszabadul ettől a baromtól.”

Mi a francnak kellenek a műanyag oszlopok? Ha akarom, letarolom a biciklissel együtt. Totál baromság.

„Eddig mindenki megvolt minden hülyeség nélkül. Balesetek sajnos így is vannak és lesznek is. Figyelmetlen és bamba ember is mindig volt és lesz is. A megkülönböztető jelzéseit használó járműveket pedig alapból védi a KRESZ.”