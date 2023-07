„Kamera van a péniszemben” – nem hiszed el, mit művelt Szombathely utcáin a bekattant testvérpár

A hangos testvérpárra a szombathelyi Ady Endre úton akadt rá egy rendőr. Nem meglepő, hogy rájuk bukkantak, ugyanis a két férfi nem sokat tett azért, hogy rejtve maradjon: a „Kicsiny falum, ott születtem én” című nóta óbégatása közben vadul rongálták a postaládákat.

A két férfi kitett magáért: egyikük a zsarura támadt, végül mégis ő került kórházba, míg másikuk elképesztő show-műsorral tartotta ébren a szombathelyi utcákat Fotó: Pexels

Erre lépett hozzájuk egy szolgálaton kívüli rendőr, aki igazolványával azonnal készenlétbe helyezte magát. A 112 Press információi szerint ez viszont egyáltalán nem rettentette el a testvérpárt, éppen ellenkezőleg: egyikőjük azonnal meg is ütötte a zsarut. Végül mégis ő húzta a rövidebbet: olyannyira rosszul mérte fel az erőviszonyokat, hogy végül aztán őt vitték kórházba.

Erre viszont már testvére is észbe kapott, és menekülőre fogta. Mégsem jutott messzire, pár utcával arrébb már utol is érték és el is fogták, mire szabadkozni kezdett, hogy csakis azért kaphatták el, mert „szívepilepsziája” miatt lassabb volt. Egészsége ezután még jobban hanyatlott, ugyanis nem sokkal később már azt kifogásolt ordítva, hogy a zsaruk eltörték az „összes gerincoszlopát”, amiről látleletet vetet.

Miután viszont beültették a rendőrautóba, már nem volt ennyire harcias: felváltva zokogott, fenyegetőzött és bizonygatta ártatlanságát, aztán ismét előhozakodott nemlétező szívepilepsziájával, amire hivatkozva az ablakot is letekertette. Bár kérésének nem volt sziklaszilárd orvosi alapja, arra feltétlenül jó volt, hogy a lehúzott ablak mellett az egész utca végighallgathassa ordítozó előadását.

Nem visztek be? Mert szeretnék vallomást tenni, uraim!

– ordibálta. Ezután jó adag fenyegetődzést is zúdított a rendőrök nyakába: felváltva próbálta őket zsarolni állítólagos bíró és rendőr rokonaival, miközben erőt nem kímélve köpködött kifelé a rendőrautó ablakán.

„Szívepilepsziás rosszulléte” viszont nem akadályozta meg abban, hogy tovább folytassa az egyéni show-műsort: a rendőrautóban hangosan ordibált tovább, miszerint a péniszébe szerelt kamerát nem kobozták el a zsaruk, amivel szerinte élő adást indított és hangosan kommentálta az eseményeket „nézőinek” az utcákon tomboló rendőri erőszakról.

Bár előadása kétség kívül hatásos volt, és az egész utcát sikeresen felkeltette, a férfit előállították. Azt egyelőre nem tudni, hogy alkohol vagy más bódító anyag volt-e a szervezetében.