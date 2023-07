Mutáns lényről készült videó, a frászt hozta az emberekre

Titokzatos, „pokoli teremtmény” rémisztette meg az embereket a nyugat-ausztráliai Lavertonban. A lény egyesek szerint úgy néz ki, mintha egy horrorfilmből került volna elő, látványa sokakat eltántorított attól, hogy valaha is Ausztráliába utazzanak. A felvétel, amin egy skorpió és egy óriási rovar keresztezésére emlékeztető állat látható, amely még szárnyakkal is rendelkezik és a farkával csapkod, egyszerre elbizonytalanította és megijesztette az embereket. A felvételt már 13 milliószor látták TikTokon, és több tízezren kommenteltek is. Az egyik hozzászóló megjegyezte, őt a Jumanji című film egyik szörnyére emlékezteti az állat – írja a Mirror.

Sok felhasználó azonban kíváncsi volt, hogy pontosan mi is került elő. Egy rovarszakértő szerint a botsáskák egyik fajához tartozik, tehát bizarr külseje ellenére egy ártalmatlan, növényevő rovarról van szó. Megjelenésük Ausztráliában egyébként gyakori, de jól álcázzák magukat, ezért ritkán láthatók.